Coppa Italia, Juventus-Frosinone in diretta dalle ore 21

Torino, 11 gennaio 2024 - Stasera si gioca l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia con Juventus-Frosinone. Già in semifinale la Fiorentina (La viola ha eliminato il Bologna ai rigori, ndr), che affronterà l'Atalanta (La Dea ha battuto il Milan 1-2, ndr), e la Lazio (I biancocelesti hanno vinto il derby di coppa contro la Roma 1-0), che attende il risultato dell'Allianz Stadium di stasera per conoscere la prossima avversaria.

Una gara tutt'altro che scontata per la Signora contro la formazione ciociara allenata da Eusebio Di Francesco e abituata a compiere grandi imprese sui campi avversari. Per Max Allegri invece sarà la 400esima panchina in bianconero, "un grande onore per me" ha dichiarato il mister che dovrà fare a meno di Federico Chiesa, ancora dolorante al ginocchio e tenuto a riposo per il campionato. Dalle 21 la diretta tv in chiaro su Italia 1, e live online qui sotto.

Diretta