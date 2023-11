Juventus, l’agente di Huijsen: “Vuole guadagnare la fiducia di Allegri”. Il club riapre gli abbonamenti

Torino, 15 novembre 2023 – Dodici minuti contro il Milan, a cementare con sicurezza il risultato, hanno già convinto tutti. Dean Huijsen può essere il futuro della Juve, da Next Gen alla prima squadra per guadagnarsi la fiducia di Max Allegri. Il tecnico lo ha promosso ufficialmente con dichiarazioni al miele dopo la vittoria di San Siro e ora il giocatore è al lavoro per guadagnare ancora più miutaggio, ben sapendo che davanti a lui ci sono Danilo, Bremer, Gatti e Rugani e tutti e quattro stanno facendo ottime cose. Non sarà facile trovare spazio ma la Juve può gestire un talento di 18 anni per il futuro. Non è da escludere un prestito anche se il suo agente spera di poter vedere il suo assistito in campo anche in questa stagione.

L’agente: “Vuole guadagnare spazio”

Difficile trovare spazio in una squadra di vertice, seconda in campionato, e in un reparto dove l’esperienza regna sovrana, ma Dean Huijsen si è fatto trovare pronto in quei dodici minuti di campo nella Scala del calcio a San Siro. E tanto bastano per disegnarne un futuro luminoso, anche perché Allegri si fida di lui. Ma cambiare gerarchie in una squadra che ha messo le marce alte dopo la sconfitta di Sassuolo è difficile, soprattutto se hai diciotto anni: “Dean è finalmente in prima squadra, dopo il ritiro negli Stati Uniti è entrato nel giro e ora c’è ufficialmente - le parole di Alejando Santisteban a Tmw - Chiaramente non è facile giocare in una squadra in lotta per lo Scudetto, Allegri fa le sue scelte e la Juve non prende gol da sei partite”. Ma Dean è al lavoro per trovare spazio: “Vuole guadagnare la fiducia del mister, vedremo se ci sarà una possibilità, magari a partita in corso. Sta facendo il suo percorso”. Il futuro è ora, anche se prima potrebbe rendersi necessario un prestito per fare esperienza. Di questo l’agente non ha parlato in maniera chiara ma la Juve sta lavorando per capire la migliore soluzione, anche considerato che Giuntoli sta setacciando il mercato difensori per aumentare il livello. Piace Tiago Djalo del Lille, ma c’è l’Inter in vantaggio, così come Lloyd Kelly, lo segue il Milan: difficile agire con un bilancio da risanare e con gli occhi della Consob vigili. C’è comunque aria di cambiamento nella retroguardia juventina a con i giovani che hanno bisogno di giocare e Alex Sandro che dovrebbe salutare a fine stagione. Intanto il club ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno. La classifica parla di un secondo posto a due punti dall’Inter e con lo scontro diretto interno del 26 novembre, di fatto i bianconeri sono in lotta Scudetto e per la volata nel girone di ritorno il club chiama a raccolta i tifosi. Da giovedì 16 novembre riapre la campagna abbonamenti con tariffe speciali per le famiglie, gli Under 16 e anche gli Under 28.

