Juventus-Frosinone: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 24 febbraio 2024 - La Juventus per ritrovare quella vittoria che manca dal 21 gennaio, quando i bianconeri espugnarono il campo del Lecce. Il Frosinone per mettersi alle spalle un momento complicato: dalla sconfitta all'andata proprio contro i piemontesi (2-1, gol decisivi per la Vecchia Signora timbrati da Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic), i ciociari hanno conquistato appena quattro punti in nove partite e nelle ultime tre hanno raccolto altrettanti ko, incassando 11 reti. Nel lunch match della 26° giornata di Serie si sfidano all'Allianz Stadium la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Eusebio Di Francesco, che in questa annata si sono già confrontate in due occasioni (oltre alla gara in campionato, anche quella valida per i quarti di finale di Coppa Italia, con Madama a imporsi per 4-0).

I precedenti

Dopo il pareggio per 1-1 nel primo incrocio in assoluto tra Juventus e Frosinone in Serie A il 23 settembre 2015 (reti di Simone Zaza e Leonardo Blanchard), i bianconeri hanno vinto tutte le successive quattro partite contro i giallazzurri nella competizione, con un punteggio aggregato di 9-1. La Vecchia Signora ha subito appena due reti in otto sfide contro i laziali tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata in sei di questi precedenti: tra le formazioni incrociate in oltre due occasioni dal 1929/30, tra tutte le manifestazioni, solo contro il Piacenza (83%: 15/18) la società torinese vanta una percentuale di clean sheet più alta rispetto a quella maturata contro i ciociari (75%: 6/8). Madama si è imposta in ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Frosinone in tutte le competizioni e contro nessun’altra formazione attualmente nella massima serie i bianconeri vantano una striscia aperta di successi più lunga (cinque anche contro Cagliari e Lecce). La Juventus ha vinto 10 delle ultime 14 partite di campionato contro avversarie neopromosse (2N, 2P), l’ultima delle quali proprio contro il Frosinone nel match di andata allo Stirpe, il 23 dicembre, restando imbattuta nelle ultime cinque (4V, 1N). I piemontesi non riescono a infilare una serie di più risultati utili consecutivi contro queste formazioni in Serie A da una striscia di sette chiusa nel marzo 2021. Il Frosinone ha perso tutte le nove gare di Serie A giocate contro avversarie presenti nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, con un punteggio aggregato di 25-1. Contro la Juventus, i ciociari hanno ottenuto il suo primo punto in Serie A, pareggiando per 1-1 all’Allianz Stadium il 23 settembre 2015.

La conferenza di Allegri

Allegri ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida. "Il Frosinone è una squadra che crea ed è pericolosa: noi abbiamo lavorato bene, come sempre, e domani abbiamo un solo obiettivo, ossia tornare alla vittoria. Periodi come questi nel calcio ci stanno. Ne ho già trascorsi in passato e anche i ragazzi lo sanno. Dobbiamo restare calmi e concentrati e pensare ai mesi che ci aspettano, con due grandi obiettivi da raggiungere: la qualificazione in Champions League e provare a vincere la Coppa Italia. I ragazzi hanno lavorato bene, non prevedo cambi di modulo in difesa, siamo sempre stati a quattro dietro - il commento del tecnico livornese - Rabiot? Un giocatore fondamentale, per esperienza e caratteristiche tecniche e fisiche, da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Alcaraz sta bene, domani potrebbe giocare anche se non ho ancora deciso se dall’inizio o meno. Ma i ragazzi sanno che le partite si vincono in 16, non con gli 11 titolari".

Le parole di Di Francesco

"La nostra prestazione contro la Roma è stata ottima. Può bastare o meno contro la Juve? Credo che debba girare anche dalla parte giusta e serve anche essere maggiormente cinici”. Questo il commento di Di Francesco in vista della trasferta all'Allianz Stadium. "Per quanto riguarda le difficoltà le ha la Juventus ma anche noi, credo che stiano meglio loro anche perché sono vicini all’obiettivo che era la qualificazione alla prossima Champions League. Hanno fatto ultimamente dei risultati inaspettati, mi auguro che proseguano almeno per un’altra giornata. Il modulo loro? Cambia tanto. Ma un giorno leggo 4-3-3 e un giorno 3-5-2. E’ pretattica, che farei anche io. Hanno la possibilità di poter scegliere. Ma ho preparato la gara lavorando in tutte le direzioni. E magari si comincia e si presentano con il 4-3-1-2… Noi più che cambiare il sistema di gioco, cambiano le caratteristiche dei giocatori che andranno in campo. E’ differente dal sistema di gioco inteso in maniera statica".

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco.

Orario e dove vederla

Juventus-Frosinone si disputa domenica 25 febbraio, con calcio d'inizio in programma alle 12:30. A trasmettere il match in diretta saranno sia Dazn che Sky, quest'ultima sui canali Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202 o Sky Sport 25. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming attraverso Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

Juventus-Frosinone sarà diretta dall'arbitro Rosario Rapuano, della sezione di Rimini: i due assistenti sono Mokhtar e Laudato, mentre il quarto ufficiale è Zufferli. VAR affidato a Mazzoleni, AVAR a Di Bello.

