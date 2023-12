Juventus-Napoli, Allegri: "Spirito encomiabile". Mazzarri: "Abbiamo dominato"

Torino, 8 dicembre 2023 - Ancora lui, ancora Federico Gatti. Per il secondo venerdì di fila, il difensore ex Frosinone regala i tre punti alla sua Juventus. Dopo il Monza, anche il Napoli si deve arrendere al sigillo del centrale bianconero, esaltato a fine gara dal compagno di reparto, Danilo. "Federico è umile, lavora tanto, ha avuto dei momenti difficili, ma li ha superati: è un esempio per tutti noi. Questa vittoria - dice il brasiliano - vale tre punti, ma ci dà una spinta morale importante. Manca ancora tanto però alla fine del campionato, non siamo nemmeno a metà. Io? Sono contentissimo, mi sono mancate queste sensazioni, specie nel nostro stadio. Godiamoci questo risultato, poi penseremo subito al prossimo appuntamento. Quello che è successo gli anni passati ci è servito molto. I ragazzi lavorano tanto, il mister non ci fa mai rilassare. Scudetto? Sicuramente abbiamo un sogno. Il nostro primo obiettivo però è entrare in Champions League. Pensiamo partita dopo partita".

Così Allegri

Parole simili a quelle del capitano della Juventus le pronuncia Massimiliano Allegri. "Scudetto? Non bisogna pensare a quello che sarà, ma a quello che è oggi. Più punti facciamo, più possibilità abbiamo di entrare in Champions e di stare attaccati alla capolista Inter. Vincere stasera è molto importante, perché abbiamo staccato il Napoli di 12 punti - sottolinea il tecnico livornese - Continuiamo a lavorare per migliorare nella gestione della palla. Nel primo tempo siamo andati bene, poi nel momento di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico e si difende in modo ordinato. Ho un gruppo di ragazzi che si mette sempre a disposizione, McKennie e Rabiot sono stati straordinari. Nel momento importante della partita potevamo gestire i palloni con più serenità, ma su questo dobbiamo lavorarci, imparando a rallentare ogni tanto, senza stare a fare un'azione da tre passaggi. Per quanto concerne l'abnegazione è encomiabile. Settimana prossima rientrerà Weah, quindi avremo una soluzione in più. La cosa più importante è che posso contare su una squadra estremamente umile, che conosce i propri limiti e su quelli ci lavora. Il fatto che non ci scomponiamo dopo un errore - come accaduto sul contropiede concesso al Napoli nel primo tempo - è un passo in avanti. L'equilibrio deve essere la nostra forza. Vlahovic? Davvero una bella gara la sua. Lui e Chiesa hanno capito che devono mettersi a disposizione, correndo e pressando. I gregari? E' nel Dna della Juventus durare fatica per ottenere i risultati. Per Gatti sono felice per il gol, ma deve migliorare tanto a livello difensivo".

Il commento di Mazzarri

A fine partita, nonostante il terzo ko di fila, Walter Mazzarri fa i complimenti al suo Napoli. "I ragazzi hanno fatto una grande partita, dominando sul piano del gioco e costringendo la Juventus nella sua area per quasi tutto il secondo tempo. Loro sono attenti ad ogni dettaglio, sono cattivi, mentre noi abbiamo avuto il torto di non essere andati sulla traiettoria del cross da cui è nato il gol e abbiamo perso l'uomo. La squadra le ha tentate tutte - afferma l'allenatore azzurro - se giochiamo così possiamo fare una striscia di risultati. Sono arrivato da poco, ma finora ho visto una squadra che ha sempre giocato meglio degli avversari. Purtroppo gli episodi non ci sorridono e lo dimostra l'errore di Kvaratskhelia. Ma sono certo che anche la lucidità sotto porta tornerà".

