Juventus-Napoli, formazioni ufficiali e dove vederla in tv. La diretta dalle 20.45

Roma, 8 dicembre 2023 - Juventus-Napoli è il super anticipo del venerdì sera della 15esima giornata di Serie A. Alle 20.45 la Vecchia Signora, ancora imbattuta in casa, scenderà in campo decisa a confermarsi nel ruolo di anti-Inter. I bianconeri di Max Allegri, facendo bottino pieno all'Allianz Stadium di Torino, tornerebbero in vetta alla classifica, aumentando così la pressione sui nerazzurri, impegnati domani sera in casa contro l'Udinese. I partenopei invece, reduci dalla batosta subita al Maradona proprio per mano degli uomini di Simone Inzaghi, devono ancora dare risposte concrete alle direttive del nuovo tecnico Walter Mazzarri, così da ritrovare la mentalità vincente della scorsa stagione. In classifica la Juve è a quota 33 punti, 2 in meno dell’Inter, e il Napoli a 24.

L'aritro sarà Daniele Orsato. Assistenti i signori Peretti e Perrotti, IV ufficiale Marcenaro. A completare la squadra arbitrale, Di Paolo, VAR, e Paganesi, AVAR.

In tv il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.

Formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri.

Live