Juventus-Salernitana: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 11 maggio 2024 - Il traguardo Champions League è ad un passo per la Juventus. Ai bianconeri basterà battere in casa la già retrocessa Salernitana per ottenere la certezza di partecipare alla prossima edizione della massima competizione continentale per club. Dal canto suo, la formazione campana vuol provare a chiudere nella maniera più dignitosa possibile una stagione assolutamente da dimenticare.

I precedenti

Sono nove in totale i precedenti fra Juventus e Salernitana. Sei le vittorie della Vecchia Signora, contro l'unica dei granata risalente al maggio 1999. A completare il bilancio anche due pareggi. Nel match d'andata i piemontesi si sono imposti in rimonta per 2-1, grazie al gol nel finale di Dusan Vlahovic. Per quanto concerne gli scontri a Torino, sono tre le affermazioni di Madama, mentre i campani hanno strappato un pareggio per 2-2 nello scorso campionato.

Le curiosità

In caso di vittoria contro la Salernitana, la Juventus sarà qualificata aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League. In quel caso, i bianconeri parteciperanno alla loro 24ª stagione diversa della Champions League, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra italiana (Milan 21, inclusa la 2024/25). Salernitana (zero) e Frosinone (una) sono le uniche due compagini ad aver vinto meno gare della Vecchia Signora (due) nelle ultime 14 giornate di Serie A. Solo Lautaro Martínez (10) ha realizzato più gol contro la Salernitana in Serie A di Dusan Vlahovic (sei). La squadra campana è anche quella contro cui il classe 2000 ha preso parte a più reti in carriera in Serie A: nove (sei marcature e tre assist) in cinque sfide. Dal suo primo sigillo in Serie A (2019/20), Bremer è il difensore che ha segnato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei: 13 (compresi tutti i suoi ultimi sette). Il classe ’97 ha realizzato due reti contro la Salernitana in Serie A TIM e solo contro Cagliari (tre) ha fatto meglio nel torneo. Loum Tchaouna è il giocatore più giovane ad aver preso parte ad almeno sette gol in questa stagione di Serie A (quattro reti e tre assist); il classe 2003 potrebbe inoltre segnare in due match di fila per la prima volta in Serie A.

Le parole di Allegri

"La Juventus deve tornare a giocare la Champions League e a inizio stagione non era scontato - il commento di Massimiliano Allegri in vista della sfida interna con i campani - Bisogna cercare di chiudere contro la Salernitana il primo obiettivo, così da avere tre giorni poi per preparare la finale di Coppa Italia con l'Atalanta". A tal proposito, il tecnico livornese è chiaro: la concentrazione deve essere rivolta alla sfida contro l'unica formazione del massimo campionato già retrocessa in B, senza pensare all'appuntamento di mercoledì'. "La partita più importante è sempre quella di domani. Non possiamo snobbare la Salernitana, sarebbe una mancanza di rispetto. E poi le gare si vincono sul campo. Servirà grande attenzione e concretezza. Loro hanno calciatori veloci davanti, hanno fatto una bella gara con l'Atalanta, sono vivi e vogliono mettersi in mostra.

La conferenza di Colantuono

“Nel nostro campionato tutte le partite sono difficili, a maggior ragione in questo momento particolare perché la Juventus è alla ricerca della matematica qualificazione alla prossima Champions League. Tutto ciò, oltre all’aspetto mentale che comunque incide e alle tante assenze che abbiamo, renderà la gara ancora più difficile. Mi aspetto una prestazione sulla falsariga di quella che abbiamo disputato con l’Atalanta dove abbiamo fatto la nostra gran bella partita e forse il risultato è anche bugiardo perché poteva finire con un pareggio”. Queste le parole di Stefano Colantuono in vista di Juventus-Salernitana. “Rientra Pierozzi dalla squalifica, abbiamo recuperato parzialmente Kastanos che farà parte del gruppo e poi verranno con noi due ragazzi della Primavera che completeranno la rosa in virtù delle tante assenze. Ikwuemesi ero curioso di conoscerlo meglio al momento del mio arrivo, è un ragazzo che ha delle qualità che deve ancora dimostrare e ho pensato che dargli un po’ di continuità potesse aiutare per trarne un giudizio più completo dato che è un calciatore di proprietà della Salernitana. Simy lo conoscevo già molto bene e Tchaouna sta dimostrando sul campo di meritare di giocare perché in questo momento è un calciatore che fa la differenza per noi". Il mister dei granata ha quindi concluso: “Dobbiamo affrontare queste partite che mancano con una certa mentalità e lo spirito giusto. Dobbiamo dimostrare rispetto per la maglia che è fondamentale, per la gente che verrà a vedere la partita, per la Società e per amor proprio. Servirà una partita importante, non guarderò il risultato perché è riduttivo ma la prestazione perché ti fa capire tante cose e a volte ti fa anche cambiare qualche scenario. Non vado dietro ai numeri, mi fa piacere per le 250 panchine in Serie A ma lo reputo un semplice dato statistico e preferisco restare concentrato sulla gara contro la Juventus”.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri. Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Salernitana è in calendario per oggi, domenica 12 maggio, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro sarà Alberto Santoro della sezione di Messina. Assistenti sono Zingarelli e Bhari. IV Sacchi, VAR Mazzoleni e AVAR Nasca.

Leggi anche: Milan-Cagliari 5-1: i sardi si sciolgono nel secondo tempo e il diavolo dilaga