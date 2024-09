Juventus e Napoli non si fanno male: finisce 0-0. All'Allianz Stadium vince la noia

Torino, 21 settembre 2024 - All'Allianz Stadium vince la noia. Juventus e Napoli non si fanno male nel big match della quinta giornata di serie A, che termina 0-0. E' il terzo risultato a reti bianche consecutivo per la Vecchia Signora dopo quelli con Roma ed Empoli. Poche, pochissime palle gol nell'incontro fra bianconeri e azzurri. In ombra sia Vlahovic (sostituto all'intervallo) che Lukaku. Con questo risultato i piemontesi salgono a quota 9 punti in classifica, mentre i partenopei ne hanno uno in più.

Le scelte degli allenatori

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Conte.

Primo tempo

La partita è piuttosto bloccata fin dall'inizio. La parola d'ordine per entrambe è equilibrio. Si pensa soprattutto a non lasciare spazio agli avversari e così le occasioni sono davvero merce rara. Al 10' si registra un cross insidioso di Yildiz, che per poco non trova McKennie. Un altro traversone, stavolta al 26', per Koopmeiners crea qualche grattacapo alla difesa azzurra, che però si salva. La prima conclusione degna di nota è di McTominay, con lo scozzese che dopo una palla persa da Vlahovic chiama in causa da fuori area Di Gregorio, attento a non farsi sorprendere. Al 35' cambio forzato per Conte: fuori Meret per un fastidio muscolare, dentro Caprile. L'ultima emozione la si vive proprio al 46', nell'unico minuto di recupero, quando la punizione di Politano impegna severamente Di Gregorio. Il risultato non cambia e così le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo

Subito una novità in avvio di ripresa, dato che Vlahovic viene sostituito (per scelta tecnica) da Weah, che va a ricoprire il ruolo di falso 9. Quello che non cambia è il ritmo della manovra di entrambe le contendenti, che resta basso, come nella frazione d'apertura. Prova a dare un'accelerata Politano, che dopo aver superato Cambiaso calcia a giro, senza però inquadrare il bersaglio grosso. Subito dopo grande chiusura di Locatelli sullo stesso Politano, cercato dal cross di Locatelli. L'Allianz Stadium alza i decibel quando l'arbitro Doveri non ravvede un retropassaggio nella propria area coi piedi di Olivera, bloccato da Caprile, che avrebbe generato una punizione per la Vecchia Signora. Al 70' chance ghiottissima per Koopmeiners, nata dalla bella iniziativa di Cambiaso: il destro dell'olandese finisce in curva. Triplo cambio per gli ospiti: escono Lukaku, Politano e Kvaratskhelia, entrano Neres, Folorunsho e Simeone. Sostituzione pure per Thiago Motta, che inserisce Thuram per McKennie. Tentativo all'82' di Cambiaso, che sfila sul fondo. Stesso risultato per la conclusione di Weah all'88'. Dopo quattro minuti di recupero termina la sfida.

Il tabellino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie (79′ Thuram); Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (45′ Weah). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula

Napoli (4-2-3-1): Meret (35′ Caprile); Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (86′ Gilmour); Politano (71′ Folorunsho), McTominay, Kvaratskhelia (71′ Neres); Lukaku (71′ Simeone). All. Conte. A disp. Contini, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Leggi anche: Inter-Milan, Inzaghi: “I derby passati non fanno gol. Lautaro? Se sta bene gioca dal 1'”