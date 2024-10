Juve-Parma, dove vederla. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 29 ottobre 2024 – A Torino, la Juventus riceve il Parma, squadra contro cui è ancora imbattuta all’Allianz Stadium. I bianconeri, che hanno subito solo cinque gol di cui tre su rigore in tutto il campionato, stanno mostrando un’evoluzione nel loro gioco, con il primato di conclusioni in seguito a recuperi offensivi (17) e di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area (54), mentre i gialloblù hanno pareggiato le ultime tre partite e non hanno ancora vinto in trasferta. I ducali hanno segnato solo dall’interno dell’area e sono l’unica formazione a non aver ancora incassato reti nei primi 30 minuti di gioco, aspetto in cui anche la Vecchia Signora eccelle con un solo gol subito (contro l’Inter nell’ultima giornata).

I precedenti

Il Parma ha subito 95 gol dalla Juventus in Serie A, più che da ogni altra squadra nel massimo campionato: il bilancio nella competizione è di 26 successi bianconeri, 16 pareggi e 10 vittorie gialloblù. La più pesante sconfitte degli emiliani in Serie A è stata proprio contro la Vecchia Signora: un 7-0 per i piemontesi del 9 novembre 2014. Madama è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Parma in Serie A (10V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti (già record di successi consecutivi dei piemontesi contro gli emiliani nel torneo) – l’unico successo dei ducali nel periodo risale all’11 aprile 2015 (1-0 con gol di José Mauri al Tardini). La Juventus ha vinto le ultime sette gare contro il Parma giocate nel girone d’andata di Serie A, con un punteggio aggregato di 21-2, ed è imbattuta in Serie A contro questo avversario in gare giocate di mercoledì: in sei sfide i bianconeri hanno ottenuto quattro vittorie e due pareggi. Tra le squadre contro cui la Juventus ha sempre segnato in partite casalinghe in Serie A, il Parma è quella che i piemontesi hanno affrontato più volte: 26 sfide interne, segnando 65 reti (2.5 di media a match). La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A contro il Parma (6V, 1N), dopo che aveva perso le precedenti due, all’Olimpico Grande Torino nel 2010 e nel 2011; i bianconeri sono infatti ancora imbattuti all’Allianz Stadium contro i gialloblù nel massimo campionato.

Le dichiarazioni di Thiago Motta

"Dobbiamo fare una buona partita, in tutte le fasi, interpretando bene le transizioni; vogliamo vincere ma dovremo meritarlo, rimanendo compatti e uniti per tutta la partita, sapendo gestire meglio le situazioni anche quando arrivano i momenti complicati, che devono durare il meno possibile - il commento di Thiago Motta alla vigilia della sfida - Il Parma è un’ottima squadra, con giocatori interessanti e un allenatore che prepara molto bene le partite, ma noi vogliamo giocare al nostro massimo, fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico; dopo le partite si lavora tanto, per analizzarle e capire cosa sia andato bene e cosa meno. Una cosa da migliorare c’è: dobbiamo finire in 11 e non concedere rigori; Inter-Juve rimane nel passato, la testa è al 200% sul Parma, e domani recuperiamo Koopmeiners, non sappiamo ancora se dall’inizio. Abbiamo bisogno di tutti, con Gatti non c’è nessun malinteso ed è un giocatore importante per noi, le scelte vengono fatte per il bene della squadra. L’eventuale sostituto di Vlahovic? Lo vedremo quando riposerà, se questo momento arriverà, in base alla squadra e alla partita che affrontiamo. Ho visto domenica una bella prestazione di Cabal, ma anche da parte dei suoi compagni: sono molto contento di come lavorano, soprattutto in allenamento, e che poi facciano bene in partita".

Le parole di Pecchia

"E’ l’esame giusto, noi siamo la squadra più giovane della Serie A ma affrontiamo un top club con una squadra altrettanto giovane - le dichiarazioni di Fabio Pecchia in conferenza stampa - E’ una squadra che ha un’idea chiara e che vuole giocare, mi auguro che ci sia una bella prestazione e una bella partita. Cosa va allenato e rafforzato di fronte alla Juve? Intanto, andare allo Stadium e affrontare una top squadra con giovani forti è stimolante per tutti noi. Soprattutto per i ragazzi, bisognerà gestire le emozioni e indirizzarle sul campo su quello che dobbiamo fare, restando, ancora una volta, fedeli ai nostri principi. Difendendo e giocando per andare a fare gol. Il nostro percorso è questo, abbastanza chiaro. Mi piacerebbe vedere una certa solidità e un certo equilibrio che abbiamo mostrato nelle ultime partite. Ma anche nella fase di possesso, quando dobbiamo andare ad attaccare, essere sbarazzini, leggeri e con la voglia di attaccare gli spazi, giocare in velocità, per andare a fare gol. Della Juventus vista a San Siro contro l'Inter quello che mi è piaciuto di più, oltre all’organizzazione, è il fatto che ha creduto nel risultato fino alla fine, non ha mollato. C’era un momento che poteva soccombere, ma è rimasta aggrappata al risultato con solidità, ed è venuto fuori il Dna della squadra bianconera. Che Juve ci sarà da aspettarsi? “La Juve di sempre, con la spinta del pubblico, una Juve che gioca e farà un grande possesso. Avrà tanti calciatori di qualità sia in mezzo che sulle fasce”

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All.Thiago Motta.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Parma è in calendario per mercoledì 30 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 20.45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: a dirigerlo sarà Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Di Gioia. Quarto ufficiale Ayroldi, VAR Abisso e AVAR Meraviglia.

