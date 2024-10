Juve-Parma, Motta: “Recuperiamo Koopmeiners. Vogliamo fare una grande prestazione”

Torino, 29 ottobre 2024 – Rintuzzare la fuga del Napoli e tornare alla vittoria, che manca da diverso tempo visto l’inciampo con lo Stoccarda e il rocambolesco pareggio contro l’Inter. Ma gli ultimi minuti di San Siro, con la doppia rimonta a firma Kenan Yildiz ha dato alla Juve un piccolo boost, soprattutto è stata evitata la sconfitta nel derby d’Italia dopo che i bianconeri hanno rischiato di prendere pure il quinto. Insomma, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Ora allo Stadium arriva il Parma e Motta ha bisogno di una vittoria per rilanciare le quotazioni Scudetto e tenere il passo della capolista, abile a sfruttare il pareggio di sabato. La buona notizia per Thiago è il rientro di Teun Koopmeiners, che ha finalmente smaltito il problema costale.

Motta: “Vogliamo grande prestazione”

Serve solo un risultato alla Juve di Motta nel turno infrasettimanale: la vittoria. A Torino arriva il Parma di Fabio Pecchia, reduce da un inizio di stagione altalenante con grandi prestazioni alternate ad altre meno, ma di certo l’allenatore bianconero non sottovaluterà l’impegno contro una squadra che ha difetti difensivi ma grande talento con la palla tra i piedi. Servirà attenzione. Per ottenere un risultato positivo, come sempre, si parte dal concetto di prestazione: “Sarà per noi una partita diversa da quella con l’Inter e vogliamo fare una grande prestazione e competere – le sue parole in conferenza – L’obiettivo è arrivare al risultato che vogliamo e come sempre dovremo meritarcelo. Servirà alzare la nostra qualità per arrivare a un risultato positivo”. A dare manforte alla fase di possesso, ma non solo, ci sarà anche Teun Koopmeiners, che ha smaltito l’infortunio costale e torna a disposizione. L’olandese dovrà fornire giocate di rifinitura nella zona nevralgica del campo e snellire la fase di possesso palla, a volte sterile nella Juve degli ultimi tempi. Non certo a San Siro dove sono arrivati quattro gol. Motta avrà però lavorato sulla difesa, perché i suoi hanno rischiato di capitolare più volte: “Recuperiamo Koopmeiners ma non Bremer, Douglas Luiz, Milik e Nico Gonzalez. Vedremo se Teun potrà giocare dall’inizio o a partita in corso”, la risposta di Thiago. E, come detto, serviranno correttivi rispetto agli errori di Milano, perché di sicuro a Motta quattro reti subite, e potevano essere di più, non saranno piaciute. Un allenatore, in questi casi, guarda agli aspetti positivi, ben sapendo che servirà correggere quelli negativi: “Ci sono state tante cose fatte bene, ma anche un quarto d’ora a inizio secondo tempo che dovevamo fare meglio. I momenti di difficoltà arrivano per tutti ma noi non possiamo allungare troppo questo periodo. Serve gestire e uscire da queste situazioni”. Ora parola al campo. Si gioca mercoledì 30 ottobre alle ore 20.45 allo Stadium di Torino con doppia diretta Dazn e Sky.

