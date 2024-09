Napoli, Lukaku day. Le cifre dell'affare e la classifica dei bomber azzurri più pagati

Napoli, 28 agosto 2024 - La scena è una sorta di deja-vu: Romelu Lukaku accolto in aeroporto da una folla festante e più o meno ordinata e disciplinata. Era successo ai tempi dell'approdo all'Inter e poi, ancora di più, quando la nuova squadra era diventata la Roma. Il copione si è ripetuto oggi, giorno dell'inizio ufficioso e quasi ufficiale dell'avventura al Napoli.

I dettagli dell'operazione e gli attaccanti più pagati

Il belga si legherà alla maglia azzurra fino al 30 giugno 2027 dietro pagamento di 30 milioni (più il 30% sulla futura rivendita) al Chelsea, dal quale quindi si stacca definitivamente il cordone ombelicale. Nel suo triennio all'ombra del Vesuvio il classe '93 guadagnerà 8 milioni netti più bonus, 12 milioni lordi per il club partenopeo grazie al Decreto Crescita: cifre importanti che però cominciano ad assumere altri connotati ora che la macchina avviata da Antonio Conte, il vero fautore dell'operazione, si sta davvero mettendo in moto. In realtà, per il Napoli gli investimenti monstre per puntellare il reparto offensivo non sono un inedito. In cima alla speciale classifica c'è Victor Osimhen, nel 2020 pagato 77,5 milioni al Lille: in questo lustro il nigeriano, tra infortuni, polemiche tra le parti ed esterne per un'operazione ricca di ombre, reti (tante) e l'apoteosi scudetto prima della rottura degli ultimi tempi, le ha vissute proprio tutte. Nell'estate 2013 un certo Gonzalo Higuain costò 39 milioni, che finirono dritti dritti nelle casse del Real Madrid così come il successivo rimpianto per aver lasciato andare troppo presto un attaccante che aveva ancora molto da dare nel calcio che conta, come fu poi testimoniato anche dalla cessione deluxe da 90 milioni all'acerrima rivale Juventus. Juventus curiosamente anche nel destino di Arkadiusz Milik, ma solo dopo un passaggio all'Olympique Marsiglia: il polacco fu prelevato dall'Ajax per 32 milioni.

La top 5 degli attaccanti più cari della storia del Napoli viene chiusa da Leonardo Pavoletti e Fabio Quagliarella, un ex aequo da 18 milioni a testa che sembra appartenere veramente a un'altra era geologica: specialmente se si pensa che un certo Edinson Cavani era costato appena 1 milione in meno. Passando al presente, in questa speciale graduatoria stilata dal portale Transfermarkt, Lukaku si piazza al quarto posto: solo il futuro e la storia emetteranno le sentenze definitive su un'operazione molto anomala per costi ed età del giocatore nel contesto della gestione ventennale di Aurelio De Laurentiis. Gestione oculata nella quale però non mancano trasferimenti, con il senno di poi, decisamente 'esotici'. Dai 16,6 milioni sborsati per Andrea Petagna ai 13,5 milioni bruciati per la meteora (in azzurro) Edu Vargas, senza dimenticare gli oltre 12 milioni cacciati a testa per Manolo Gabbiadini e Roberto Inglese: non sempre l'aria di Fuorigrotta ha fatto bene agli attaccanti, arrivati con aspettative più o meno alte. A Lukaku la scelta sul novero nel quale inserirsi: se tra le macchine da gol che fanno sognare i tifosi o se tra i flop strapagati.

