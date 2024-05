Napoli-Lecce, probabili formazioni e dove vedere l'ultima di Zielinski e Osimhen

Napoli, 25 maggio 2024 - Il futuro è adesso, recita un noto slogan che mai come ora si sposa benissimo alla situazione in casa Napoli: alle porte c'è un campionato da chiudere domenica 26 maggio alle 18 al Maradona contro il Lecce per ritrovare una vittoria che in casa manca dal 3 marzo e che in generale non arriva dal 7 aprile, ma all'orizzonte si prospetta l'estate rovente della rivoluzione, con il primo tassello che riguarderà la panchina, che vede Antonio Conte vicino come non mai.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Berisha, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Allenatore: Gotti

Qui Napoli

L'ottavo posto è ormai irraggiungibile, ma un lumicino di speranza per qualificarsi alla Conference League per il Napoli (o per il Torino) c'è ed è legato al nono posto a patto che la Fiorentina vinca la sua finale, quella contro l'Olympiakos, senza superare la Lazio in classifica. Al di là di tutto, il focus sarà anche sull'addio, certo o probabile, di diversi eroi dello scudetto: nel primo ambito rientra Piotr Zielinski, che dovrebbe partire dalla panchina, mentre nel secondo è da annettere Victor Osimhen, a sua volta acciaccato ma in ballottaggio con Giacomo Raspadori per completare un attacco che vede protagonisti anche Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. A centrocampo ci saranno invece André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Jens Cajuste, mentre a protezione di Alex Meret ci saranno capitan Giovanni Di Lorenzo, a sua volta forse al passo d'addio, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mathias Olivera, con Mario Rui ancora ai box.

Qui Lecce

Privo degli infortunati Lameck Banda, Mohamed Kaba e Kastriot Dermaku e con la salvezza ormai in ghiaccio, i dubbi della vigilia per Luca Gotti sono tanti e quasi tutti volti a cercare di premiare anche le cosiddette secondo linee. Si comincia dai pali, dove Federico Brancolini insidia Wladimiro Falcone: discorso analogo per Valentin Gendrey, insidiato da Lorenzo Venuti, con Federico Baschirotto, Marin Pongracic e Antonino Gallo a completare il reparto difensivo. In mezzo al campo ci saranno Ylber Ramadani e uno tra Medon Berisha e Alexis Blin, con il primo in pole: sulle bande toccherà a Rémi Oudin (in vantaggio nel ballottaggio con Pontus Almqvist) e Patrick Dorgu, mentre in attacco l'unico certo di una maglia è Nikola Krstovic, con Roberto Piccoli e Santiago Pierotti a contendersi l'altra.