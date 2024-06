Quanto guadagna la nazionale che vince Euro 2024. E quali sono i premi per i calciatori

Tutto è pronto per Euro 2024, la diciassettesima edizione del campionato europeo che si disputerà in Germania. Gli azzurri di Luciano Spalletti debutteranno sabato 15 giugno alle 21 contro l'Albania, per il primo match del gruppo B (con Spagna e Croazia). Sarà un mese, dal 14 giugno al 14 luglio, di grande calcio con 24 squadre che si daranno battaglia per alzare il trofeo. L'Italia insegue una doppietta storica, riuscita solo alla Spagna nella storia degli Europei, ma dovrà vedersela con formazioni attrezzatissime come i cugini francesi, i padroni di casa della Germania, le Furie Rosse spagnole e non solo. Vincere almeno un titolo europeo è uno degli obiettivi più grandi per ogni giocatore e per ogni federazione: sia perché, dopo il Mondiale, è la più alta competizione esistente, ma anche perché garantisce una ingente somma di denaro che federazioni e giocatori si potranno spartire.

La festa dei giocatori italiani per la vittoria a Euro 2020

A proposito di soldi, il comitato esecutivo della Uefa, riunitosi ad Amburgo, ha confermato il piano di ridistribuzione del premio in denaro che per questa diciassettesima edizione del torneo continentale è di 331 milioni di euro. Tanto il prize money da ridividere tra le 24 squadre, quanto i criteri, sono rimasti invariati dalla precedente edizione del 2020 (poi disputatasi nel 2021 causa Covid). Esattamente come per la Champions League, le nazionali cominciano a incassare già semplicemente partecipando, in primis, ma anche vincendo o pareggiando una partita della fase a gironi. Nello specifico, a ogni squadra vengono dati 9,25 milioni come "bonus di partecipazione", poi nella fase a gironi c'è 1 milione in caso di vittoria o 500 mila euro per un pareggio. Qualificarsi agli ottavi vale 1,5 milioni, mentre per i quarti viene aggiunto un ulteriore milione. Le cifre salgono per la qualificazione alle semifinali e per la finalista sconfitta, in entrambi i casi sono 4 milioni. Ultimo, la nazionale che si laureerà campione riceverà un altro extra di 8 milioni di euro. Dunque, l'importo massimo che la squadra campione potrebbe raggiungere, a patto che vinca tutte e tre le partite del girone, è di 28,25 milioni di euro.

Lato giocatori, l'incasso dipenderà dagli accordi stipulati con i rispettivi presidenti di lega. Ad esempio, nel 2021 i giocatori azzurri si intascarono 250mila euro a testa per la vittoria (200 mila in caso di secondo posto, 150 per la semifinale e 80 mila per i quarti). La cifra è ben più contenuta rispetto a quella che si sarebbero intascati Saka e compagni in caso di successo: 540mila euro. Verosimilmente, per quanto riguarda la nostra nazionale, essendo rimasto invariato il montepremi totale possiamo ipotizzare che anche i bonus ai giocatori rimangano tali. La certezza si avrà solamente alla fine e, soprattutto, in caso di vittoria della finale ancora una volta.

Di seguito viene riassunto punto per punto quanto incassano le squadre per ogni turno e partita di girone:

Partecipazione: 9,25 milioni

Partite di girone: 1 milione per vittoria, 500mila euro per pareggio

Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni

Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni

Qualificazione alle semifinali: 4 milioni di euro

Finalista sconfitta: 4 milioni di euro

Campione d'Europa: 8 milioni di euro