Serie A, i tre anticipi del sabato: Sassuolo-Lazio 0-2. L’Inter vince 3-0 a Torino e torna primo in classifica, Verona-Napoli 1-3

Roma, 21 ottobre 2023 - La Serie A torna oggi con tre anticipi validi per la nona giornata. Dopo gli impegni delle Nazionali, il sabato ci riserva Hellas Verona-Napoli, che finisce 1-3, con un doppio Kvara e Napolitano che stendono i gialloblu. L’Inter vince 3-0 a Torino e torna primo in classifica. Sassuolo-Lazio finisce 0-2. Domani sera il big match del turno di campionato con la sfida serale di San Siro: il Milan capolista riceve la visita dalla Juventus, terza in classifica. Sempre domenica in campo anche Roma-Monza, alle 12.30, Salernitana-Cagliari e Bologna-Frosinone, alle 15, Atalanta-Genoa, alle 18. Lunedì invece Udinese-Lecce alle 18, e il il derby toscano Fiorentina-Empoli.

Hellas Verona-Napoli 1-3

Torino-Inter 0-3

Sassuolo-Lazio 0-2, rivivi la diretta