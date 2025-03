La classifica ragionata della serie A (dopo la 30esima giornata)

Milano, 31 marzo 2025 - La 30° giornata di Serie A non è ancora conclusa (stasera, lunedì 31 marzo, vanno in scena Hellas Verona-Parma e Lazio-Torino), ma già si possono fare alcune considerazioni. La prima è che a contendersi lo Scudetto saranno solamente in due squadre e non tre. I successi di Inter e Napoli hanno mantenuto invariato il distacco fra queste compagini (la Beneamata guida la graduatoria a +3 sui campani), ma ha allargato la forbice rispetto alla terza classificata. L'Atalanta infatti è caduta a Firenze e adesso è lontana nove punti dalla vetta: per i bergamaschi si tratta della resa in ottica Tricolore.

Bagarre per l'Europa

Se la vittoria del campionato sarà una questione ristretta a due, è vera e propria bagarre in ottica Champions League. Bologna e Juventus, rispettivamente quarta e quinta, hanno accorciato lo svantaggio dalla Dea, che ha appena due lunghezze di margine sui felsinei e tre sui bianconeri. La lotta per l'Europa che conta è più aperta che mai, anche perché pure Roma, Lazio e Fiorentina sono lì ad un passo. I giallorossi hanno fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, vengono da sette affermazioni consecutive e nella prossima giornata ospitano all'Olimpico la Juventus. Sempre nel prossimo weekend, altro scontro diretto: Atalanta-Lazio. Fuori dai giochi per la Champions invece il Milan, finito ko a Napoli e distante nove punti dalla quarta posizione. I rossoneri al massimo possono ambire ad un posto in Europa League o in Conference League.

La lotta salvezza

Dalla bagarre per l'Europa a quella per la permanenza in Serie A. Mentre il Monza è praticamente già retrocesso dopo essere crollato in casa del Cagliari, ha ancora qualche speranza il Venezia, penultimo a -5 dalla zona salvezza. Ad oggi, oltre ai brianzoli e ai lagunari, scenderebbe in B anche l'Empoli, terzultimo con 23 punti, due in meno della coppia Lecce-Parma. Battendo stasera i ducali, l'Hellas Verona si allontanerebbe in maniera probabilmente definitiva dalla fascia più calda della classcifia, inguaiando al contempo gli emiliani. Quasi al sicuro sia Como che Cagliari, a cui manca davvero l'ultimo sforzo per mantenere la categoria.

La classifica

Inter 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio*, Fiorentina 51; Milan 47; Udinese 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30; Verona*, Cagliari 29; Parma*, Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15

*una gara in meno

