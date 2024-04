Serie A oggi, in diretta alle 15 Milan-Lecce. Il clou è Roma-Lazio alle 18. In serata Empoli-Torino

Milano, 6 aprile 2024 – Tre punti per consolidare ancora di più il secondo posto in classifica e arrivare nel migliori condizioni alla gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, in programma giovedì 11. Il Milan apre alle 15 (diretta su Dazn) il sabato dedicato alla 31esima giornata di Serie A: i rossoneri affrontano a San Siro un Lecce in piena corsa per la salvezza. Il tecnico Pioli non si fida degli avversari e così chiede alla sua squadra massima attenzione per evitare pericolosi passi falsi. Niente turnover per il Milan: fuori per squalifica Loftus-Cheek, gioca come trequartista Pulisic, con ai lati e Leao e un sempre più convincente Chukwueze. Unica punta il solito Giroud.

Ma il piatto forte del sabato è il derby della capitale. Alle 18 all’Olimpico (diretta su Dazn) va in scena Roma-Lazio. In città la tensione è alle stelle, con violenti scontri tra le tifoserie già in mattinata. Per i giallorossi di Daniele De Rossi è una prova di maturità: un successo è fondamentale per continuare a inseguire un piazzamento Champions nella prossima stagione. Inoltre darebbe grande entusiasmo in vista della sfida europea contro il Milan. La Lazio, invece, deve riscattare il ko subito in settimana con la Juve in Coppa Italia. Il tecnico Tudor ha le idee molto chiare: “Una partita bellissima, dobbiamo andare forte senza però perdere la testa”.

Terzo anticipo di giornata è Empoli-Torino alle 20.45.

