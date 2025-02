Cittadella-Spezia 0-2: Vignali dà il la al nuovo successo aquilotto

Cittadella, 1 febbraio 2025 – Vittoria netta, con un primo tempo di forza e un secondo più di controllo, per lo Spezia corsaro a Cittadella. Soprattutto per rimanere in corsa per la promozione in Serie A. I gol portano la firma di Vignali, al terzo consecutivo e del difensore di casa Carissoni (che infila il proprio compagno). In attesa della gara di domani, intanto la Cremonese (che dovrà sfidare la Salernitana) va a -11.

Parte dalla panchina il nuovo arrivato Lapadula e c'è Colak in attacco al posto dello squalificato Pio Esposito. Per il resto fiducia di D'Angelo a Vignali dopo la doppietta dello scorso match, con fiducia ripagata.

La prima occasione è spezzina, all'8', con Wisniewski che si allunga in scivolata per correggere il cross di Salvatore Esposito con palla alta. Poi, dopo l'ammonizione a Bandinelli che salterà quiundi la prossima gara contro il Palermo, vicino al gol Hristov al 17' con un colpo di testa dopo il cross dalla trequarti battuto da Esposito.

È il preludio del vantaggio che arriva al 20': sul laterale di Elia, libera Tronchin di testa, poi Bandinelli serve Vignali che prima si vede stoppare il tiro e poi piazza il sinistro all'incrocio dei pali. È lo 0-1.

Mentre Okwonkwo ci prova dalla lunga distanza senza nessun problema per Chichizola, lo Spezia raddoppia. Sul rilancio di Chichizola, palla vicino all'area di casa e pasticcia la difesa con Carissoni, pressato da Reca, ad infilare il proprio portiere con un pallonetto. È lo 0-2.

Parte forte il Cittadella dopo l'intervallo, con due punte invece di una. Tre cambi, due per i padroni di casa e uno per gli aquilotti, con Vignali che lascia a Cassata per un problema fisico. Dopo due minuti l'intervento in scivolata di Mateju costringe Chichizola, sebbene il tiro sia lento, ad evitare l'autogol. Passano altri due minuti e il diagonale di Carissoni chiama in causa il portiere degli spezzini.

La risposta spezzina è di Colak al 7' con il diagonale che va sul fondo. È incredibile il gol che si divora Pandolfi al 12', lanciato in profondità, dopo essersi liberato di Wisniewski e Hristov, a calciare fuori.

Grande parata sul nuovo entrato Lapadula (con lui entra anche Falcinelli a mutare tutto l'attacco) da parte di Maniero al 25', con il portiere anche ad infortunarsi dopo lo scontro con l'attaccante. Stupendo intervento di Chichizola al 38' che con la mano para la palla ancora a Pandolfi (servito da Rabbi) che aveva superato Wisniewski.

Il Cittadella non riesce a riaprire la partita. Altrettanto incredibile è il gol fallito da Lapadula al 44', sul cross di Mateju con colpo di testa sul fondo, dal limite dell'area piccola. Dopo cinque minuti arriva il triplice fischio. Spezia che sale a 48 punti, ma con le distanze che rimangono uguali dal vertice. Sassuolo vince e resta a +7, mentre il Pisa a +5.

Il tabellino

Cittadella-Spezia 0-2 (pt 0-2)

CITTADELLA (3-5-1-1): Maniero; Salvi, Capradossi, Carissoni; D'Alessio (21' st Matino), Tronchin (1' st Pandolfi), Casolari (1' st Tessiore), Amatucci, Masciangelo; Vita; Okwonkwo (32' st Rabbi). A disp. Cardinali, Desogus, Voltan, Rizza, Piccinini, Cecchetto, Sanogo. All. Dal Canto.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia (41' st Bertola), Vignali (1' st Cassata), S. Esposito, Bandinelli (33' st Degli Innocenti), Reca; Di Serio (19' st Falcinelli), Colak (19' st Lapadula). A disp. Mascardi, Gori, Candelari, Giorgeschi, Kouda, Djankpata. All. D'Angelo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (assistenti Cecconi di Empoli e Politi di Lecce, quarto uomo Mirabella di Napoli; Var Gualtieri di Asti, Avar Meraviglia di Pistoia).

Marcatori: 20' pt Vignali (S), 34' pt autorete Carissoni (C).

Note: spettatori paganti 1.572 con un incasso di 12.985,95 euro, abbonati 1.646 con quota di 7.878,02 euro. Ammoniti Casolari, Bandinelli, Carissoni, Amatucci. Recupero 0' pt e 5' st.