Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. Dubbio Politano-Neres per Conte

Napoli, 30 novembre 2024 - Apparentemente, la parte più dura del girone di andata è alle spalle, ma il Napoli è chiamato a continuare a vincere per resistere all'assalto delle tante inseguitrici. Stavolta, però, l'impressione è che gli azzurri, calendario altrui alla mano, possano addirittura tentare un nuovo allungo in classifica: a patto, ovviamente, di battere a domicilio il Torino nella gara in programma domenica 1 dicembre alle 15.

Le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Vanoli Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

Orario e dove vedere Torino-Napoli in tv e streaming

Torino-Napoli (fischio d'inizio alle 15) sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, la cui app è visibile anche sulle console PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S) e sui dispositivi TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per i clienti abbonati sia a Dazn sia a Sky è possibile attivare Dazn 1 e vedere la partita al canale 214 di Sky.

Qui Napoli

In infermeria ci entra, e con il serio rischio di aver già concluso il suo 2024, Pasquale Mazzocchi per una lesione al soleo: Antonio Conte perde così un possibile rincalzo a maggior ragione ora che tornerà di scena la Coppa Italia. Prima però c'è da pensare al campionato e a una trasferta insidiosa che gli azzurri vivranno con un solo ballottaggio: quello a destra tra Matteo Politano, in leggero vantaggio, e David Neres, l'alternativa che stuzzica la fantasia del proprio allenatore per provare a rendere più vivace e sbarazzino un attacco che ultimamente ha prodotto poco. Attacco completato da Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku, i due principali attori del reparto che faticano ad amalgamarsi, con uno che risale la china mentre l'altro va giù, e viceversa. Per il resto, Conte schiererà la formazione tipo: a centrocampo André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay e in difesa, a protezione di Alex Meret, capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno (il grande ex di turno) e Mathias Olivera.

Qui Torino

Paolo Vanoli dovrà ancora rinunciare ai lungodegenti Perr Schuurs e Duvan Zapata, con il primo comunque vicino al rientro, e a Emirhan Ilkhan, Ivan Ilic e Zanos Savva, ma può tirare un sospiro per Antonio Sanabria, regolarmente a disposizione dopo i problemi muscolari dei giorni scorsi. Il paraguaiano completerà il tandem d'attacco con Ché Adams, con Marcus Holmgren Pedersen e Valentino Lazaro come quinti e Nikola Vlasic, Samuele Ricci e Gvidas Gineitis a comporre una mediana tutta di qualità. Tra i pali ci sarà Vanja Milinkovic-Savic, protetto da Sebastian Walukiewicz, Saul Coco e Adam Masina.

