Udinese-Juventus, Vlahovic verso la panchina. Probabili formazioni e orario tv

Udine, 1 novembre 2024 - L'Udinese per riscattare la sconfitta subita in rimonta sul campo del Venezia. La Juventus per ritrovare quel successo in campionato che manca da due turni e provare ad approfittare dello scontro diretto fra Napoli e Atalanta per rosicchiare punti ad una delle due o ad entrambe. In occasione dell'11esimo turno di serie A si sfidano alla Dacia Arena friulani e piemontesi, separati in classifica da appena due punti (18 a 16 in favore della Vecchia Signora). Piazzando il primo colpaccio contro un big in questo torneo, i padroni di casa andrebbero addirittura a scavalcare Danilo e compagni, che invece sono chiamati necessariamente a vincere per mettersi alle spalle i dubbi emersi soprattutto nelle ultime uscite e ritrovare entusiasmo.

I precedenti

Madama è la squadra che più volte ha battuto l’Udinese in Serie A, ben 68, almeno 14 in più che ogni altra avversaria; completano il bilancio 14 successi friulani e 18 pareggi. Il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è l’1-0 a favore della Juventus, finale di 16 incontri, il più recente dei quali risale alla sfida del 4 giugno 2023 con sigillo decisivo di Federico Chiesa. L’ultima rete segnata sugli sviluppi di calcio di punizione indiretta dell’Udinese in Serie A è arrivata proprio nell’ultimo match contro la Vecchia Signora del 12 febbraio scorso (gol di Lautaro Giannetti a seguito del calcio di punizione battuto da Lazar Samardzic). I piemontesi sono rimasti imbattuti in 13 delle ultime 14 trasferte contro l’Udinese in Serie A (9V, 4N), l’unico successo casalingo dei friulani nel periodo risale al 23 luglio 2020 (2-1). La Juventus è andata a segno in ognuna delle ultime nove trasferte di Serie A, realizzando 22 reti (una media di 2.4 a partita): tra le squadre attualmente presenti nel torneo, solo contro l’Hellas Verona (12) ha una striscia aperta di gare esterne in gol più lunga che contro quella friulana (nove) nella competizione.

Le parole di Runjaic

Il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, ha parlato così in conferenza stampa: “In questi giorni prima di tutto abbiamo analizzato la partita contro il Venezia, mostrando ai giocatori cosa abbiamo fatto bene e dove abbiamo sbagliato, poi ci siamo allenati ma non con la solita intensità in quanto rigiochiamo subito. Sarà una partita difficile contro una squadra di assoluto valore, ma abbiamo già dimostrato che possiamo affrontare bene anche le big e ora vogliamo dimostrare che possiamo fare punti anche contro queste squadre. La Juventus ha ben più di 10 giocatori di livello in rosa, è sempre un vantaggio per l’allenatore avere ampia scelta e poter far giocare chi ha giocato di meno, che magari è anche più motivato. Sono contento di giocare contro la Juventus, però è importante concentrarci su di noi, sulla nostra gara e penso che faremo una buona partita. È possibile fare punti contro la Juventus. Spero i ragazzi scendano in campo con grande motivazione e passione. Sappiamo cosa dobbiamo fare, che affrontiamo un avversario forte con grandi individualità. È chiaro che non possiamo mollare nemmeno per un attimo, dobbiamo lavorare tutti assieme, ogni partita può andare male, in particolare contro un avversario come la Juventus, abbiamo tratto degli insegnamenti da Venezia a riguardo. Non posso fornirvi una prestazione sul risultato ma faremo di tutto per rendere la vita difficile alla Juventus, vogliamo fare molte cose in maniera ottima e se ci riusciremo potremo fare punti. La partita con il Venezia ci ha fatto male, ma è anche qualcosa da ricordare, perché abbiamo visto che le partite si vincono quando l’arbitro fischia la fine".

Le dichiarazioni di Thiago Motta

"Dobbiamo fare una grande prestazione a Udine. Dobbiamo lasciare loro meno spazio possibile per fare la giocata giusta, ed è qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme - il commento di Thiago Motta alla vigilia dell'incontro - Bisogna andare là convinti, concreti, per fare una bella partita e salire in classifica; siamo ancora all’inizio ma dobbiamo fare molto meglio, anche se va detto che contro il Parma forse avremmo meritato di vincere: comunque non è stato sufficiente, e quindi dobbiamo crescere. Dobbiamo fare sicuramente meglio in fase offensiva, e anche difensiva. Non è una questione di quanti palloni si giochino, ma è quanto si è decisivi, come squadra, nelle due fasi, quindi non si parla di quantità, ma di qualità. Sono tutti gli aspetti del gioco quelli cui bisogna stare attenti, l’Udinese ha vinto cinque partite in casa ed è qualcosa che va tenuto presente. Vedremo per le prossime, ma ad Udinese non ci saranno né Douglas Luiz né Nico Gonzalez. Koopmeiners? Sta crescendo e migliorando nel recupero, ovviamente non è al top, si allena bene ed è sempre positivo e cerca di aiutare la squadra. Potrebbe riposare Vlahovic, ma devo dire che in questa fase della stagione i giocatori non sono stanchi, tutti noi dobbiamo dare qualcosa in più".

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic. Juventus (4-2-3-1): Perin; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Yildiz; Mbangula. All. Motta.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: a dirigere la sfida sarà Abisso, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Zingarelli. Quarto ufficiale Prontera, VAR Paterna e AVAR Chiffi.

Orario e dove vedere la gara

Udinese-Juventus è in calendario per sabato 2 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

