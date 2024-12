Ciclocross, il calendario di Van Der Poel e gli incroci con Van Aert

Roma, 15 dicembre 2024 - Qualche giorno fa il proprio programma lo aveva annunciato Wout Van Aert: tocca poi a Mathieu Van Der Poel illustrare nel dettaglio come e quando sarà di scena nella stagione del ciclocross. Con annesso focus che va, ovviamente, sugli scontri diretti tra i due rivali di sempre.

Il calendario del ciclocross di Van Der Poel

Il vero grande obiettivo della stagione del fango per l'olandese sarà la caccia al titolo iridato dopo quelli già vinti nel 2015, nel 2019, nel 2020, nel 2021, nel 2023 e nel 2024: l'appuntamento è per il 2 febbraio a Lievin, in Francia. Molto prima però è in programma il debutto: la data buona è il 22 dicembre, giorno della tappa di Coppa del Mondo di Zonhoven, in Belgio, prima del bis nel Superprestige di Mol il giorno successivo. Il 26 dicembre si torna in Coppa del Mondo a Gavere, sempre in Belgio, dove a Loenhout il giorno seguente ci sarà un appuntamento di Exact Cross. L'ultimo impegno dell'anno di Van Der Poel sarà in Francia, per la tappa di Coppa del Mondo di Besançon, in data 29 dicembre, prima di aprire il 2025 a Baal (Belgio) per l'X20 Trofee: per la stessa competizione il 3 gennaio l'olandese sarà a Koksijde (Belgio). Poi, prima dei Mondiali, l'alfiere dell'Alpecin-Deceuninck si vedrà solo in Coppa del Mondo: per la precisione a Dendermonde (Belgio) il 5 gennaio, a Maasmechelen (Belgio) il 25 gennaio e a Hoogerheide, nella sua Olanda, il 26 gennaio. Facendo un parallelo con il calendario di Van Aert, il calcolo degli incroci è presto fatto. Le date da cerchiare in rosso sono 4: 23 dicembre a Mol, 27 dicembre a Loenhout, 5 gennaio a Dendermonde e 25 gennaio a Maasmechelen. Curiosamente, la sfida tra i due vedrà Van Der Poel sempre impegnato sul suolo 'nemico' del Belgio: un'ulteriore difficoltà in un testa a testa che appassiona in tutte le stagioni dell'anno e su ogni superficie.

Le dichiarazioni di Van Gils

Intanto dai microfoni di Sporza è stato intercettato Maxim Van Gils, fresco di ingaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe dopo il burrascoso divorzio dalla Lotto Dstny. "La scorsa stagione è stata molto buona, anche se scambierei volentieri i tanti podi con qualche vittoria, e se nella prossima riuscirò a fare meglio sarà stata un'annata perfetta". Nella testa del belga potrebbero esserci anche le Classiche sul pavé. "Ci ho pensato durante l'ultimo Giro delle Fiandre, ma sono troppo vicine alle gare nelle Ardenne, che mi si addicono di più e che sono il mio principale obiettivo". Infine una proiezione sui Grandi Giri da disputare. "So che probabilmente non sarò al Tour de France, perché in squadra hanno già troppi corridori per queste corse. Non penso di farne alcuno l'anno prossimo: dispiace, ma allo stesso tempo - conclude Van Gils - ci sono tante corse belle da fare disputare pur senza Grandi Giri".

