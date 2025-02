Ciclismo, frattura alla clavicola per Froome e Rodriguez

Roma, 24 febbraio 2025 - La stagione è ancora alle prime battute, ma il bollettino medico per diverse squadre si fa già pesante e ad aggravarlo c'è stato il recente UAE Tour 2025, vinto da Tadej Pogacar.

Froome e Rodriguez ko

Mentre lo sloveno festeggiava, aprendo così al meglio il nuovo anno, Chris Froome e Carlos Rodriguez, rispettivamente capitani di Israel-Premier Tech e Ineos Grenadiers, uscivano con le ossa rotte, nel vero senso della parola, dalla corsa emiratina: per entrambi a referto la frattura della clavicola, croce di ogni corridore. Il keniota naturalizzato britannico, in particolare, è stato coinvolto in una caduta che ha letteralmente distrutto la sua bici in più parti e che quindi, per certi versi, faceva presagire un esito degli esami ancora più nefasto. Resta però il fatto che la clavicola destra è fratturata e che quindi per il 4 volte vincitore del Tour de France si prospettano all'orizzonte un'operazione chirurgica e uno stop ancora da quantificare: non esattamente l'inizio più fortunato di quella che potrebbe essere l'ultima stagione in gruppo del classe '85, che sul tema tuttavia non si è ancora espresso. Semaforo rosso in vista, subito, anche per Rodriguez, l'uomo che proverà a riportare in alto la Ineos Grenadiers nei Grandi Giri: la mansione, per la verità, dovrebbe toccare anche al redivivo Egan Bernal, a sua volta alle prese con il medesimo infortunio proprio dopo aver vinto i titoli nazionali a cronometro e in linea. In realtà, nel bollettino medico dell'UAE Tour 2025 è entrato anche Victor Langellotti. L'infortunio? Sempre la frattura alla clavicola. La squadra? Ancora una Ineos Grenadiers tutt'altro che baciata dalla Dea Bendata in questo primo scorcio di stagione.

Gli altri infortunati

In realtà, sono diversi i corridori ai box per infortuni più o meno seri. Anche Romain Bardet è caduto, ma alla Volta ao Algarve 2025, vinta da Jonas Vingegaard (al centro delle discussioni anche a causa delle pedivelle molto particolari): per lui qualche contusione, specialmente alla spalla, tanta paura e solo una settimana di stop in vista. Dal Team Picnic PostNL alla Visma-Lease a Bike, che sta facendo i conti con la 'sparizione' di Christophe Laporte: il problema del francese sembra essere un malanno che ne ha terribilmente rallentato la preparazione, costringendolo ai box per le prime gare della stagione, che nel suo programma corrispondevano a Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne-Bruxelles-Kuurne. E' attualmente fermo anche David Gaudu, con una prognosi di circa 10 giorni, e il motivo è bizzarro: c'entra sempre una caduta, ma avvenuta in un allenamento e causata dal contatto con un animale randagio. I primi esami effettuati sul corridore della Groupama-FDJ avevano scongiurato problemi seri, ma le visite più approfondite hanno evidenziato una lesione muscolare al gluteo medio che richiederà appunto qualche giorno di riposo completo.

Leggi anche - Sci, Kilde e Vlhova celebrano le 100 vittorie in Coppa del Mondo di Shiffrin