Tirreno-Adriatico 2025, tappe e date: il percorso completo dell'edizione numero 60

Roma, 12 dicembre 2024 – Per gli appassionati ogni edizione di una corsa ciclistica è speciale, ma quando si tocca la cifra tonda allora si fa ancora più sul serio. Nel caso della Tirreno-Adriatico, nel 2025 si toccherà quota 60 di quello che è uno degli appuntamenti clou del calendario delle gare World Tour in Italia.

Jonas Vingegaard ha vinto l'edizione 2024 della Tirreno-Adriatico

Il percorso

La Corsa dei Due Mari scatterà lunedì 10 marzo, per finire domenica 16 marzo: nel mezzo 7 tappe e 1.130,9 km coperti con partenza da Lido di Camaiore e arrivo a San Benedetto del Tronto, ormai due location fisse. Nonostante la durata di appena una settimana, la Tirreno-Adriatico si conferma una corsa dal menù variegato, non a caso capace di soddisfare tutti i palati tra partecipanti e semplici appassionati. Nell'edizione 2025, infatti, ci saranno una cronometro, due tappe per velocisti, tre tappe miste e un arrivo in salita. Lo spettacolo è garantito, così come potrebbe esserlo un parterre di lusso appunto per l'offerta ricca a livello di percorso. L'ostacolo, purtroppo, è sempre il solito: la quasi concomitanza in calendario con la Parigi-Nizza, una corsa quasi gemella che attira a sua volta nomi di grido. Quel che è certo è che nella 60esima edizione si andrà a caccia dell'erede nell'albo d'oro di Jonas Vingegaard, che l'anno scorso si impose davanti a Juan Ayuso e Jai Hindley, interrompendo il monopolio sloveno dettato dalle vittorie di Tadej Pogacar (2) e Primoz Roglic. Per trovare invece l'ultimo successo dell'Italia, ormai una triste caccia al tesoro nel ciclismo maschile, bisogna riavvolgere il nastro fino al 2013, quando Vincenzo Nibali si impose per il secondo anno di fila davanti a un Chris (prima Horner e poi Froome): da allora per i colori azzurri la miseria di un solo podio, grazie al secondo posto di Damiano Caruso nel 2018 alle spalle di Michal Kwiatkowski.

Le tappe

Tappa 1 (10/03): Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (9,9 km, crono)

Tappa 2 (11/03): Camaiore – Follonica (189 km)

Tappa 3 (12/03): Follonica – Colfiorito/Foligno (239 km)

Tappa 4 (13/03): Norcia – Trasacco (184 km)

Tappa 5 (14/03): Ascoli Piceno – Pergola (196 km)

Tappa 6 (15/03): Cartoceto – Frontignano (166 km)

Tappa 7 (16/03): Porto Potenza Picena – San Benedetto del Tronto (147 km)

L'UAE Team Emirates dice addio al rebreathing

Intanto, in attesa che si esprima la Wada dopo il caldo invito dell'Uci, l'UAE Team Emirates dice addio al rebreathing, la pratica che consiste nella breve inalazione di monossido di carbonio: ad affermarlo è stato il performance coordinator Jeroen Swart ai microfoni di CyclingNews. "Era un esercizio provato negli ultimi 18 mesi e ora concluso. Bisogna però sottolineare che questa pratica è stata utilizzata più volte negli ultimi 20 anni e non solo nel ciclismo. Noi abbiamo condotto un'analisi in questa finestra temporale per valutare la massa di emoglobina e ora non abbiamo bisogno più di altri test".

