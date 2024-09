Ciclismo, Van Aert rinnova a vita con la Visma-Lease a Bike

Roma, 18 settembre 2024 – Le ultime immagini della stagione su strada di Wout Van Aert mostravano un uomo affranto, ancor prima di un corridore, seduto sul retro dell'ammiraglia della sua squadra e con la gamba destra molto sanguinante: il contesto era quello della tappa 16 della Vuelta 2024, con l'allora maglia verde (poi passata definitivamente sulla spalle di Kaden Groves) costretta al ritiro tra le lacrime per l'ennesima caduta di un'annata maledetta. Da allora il belga ha spento le sue prime 30 candeline e lo ha fatto il 15 settembre, giorno della prova in linea degli Europei in Limburgo, dunque pure in casa, da guardare con rimpianto tramite la tv così come sarà per i Mondiali di Zurigo, in programma dal 21 al 29 settembre. Eppure, un regalo da scartare per Van Aert c'è e glielo ha confezionato, seppur con qualche giorno di ritardo, la sua Visma-Lease a Bike: un rinnovo di contratto praticamente a tempo indeterminato.

I dettagli

"Cari amici, vi ringrazio per la fiducia: sono contento di continuare con voi, con impegno e senza una data di scadenza": è con queste parole che Van Aert, tramite un video affidato ai canali social della Visma-Lease a Bike, annuncia il rinnovo a vita di un contratto precedentemente ritoccato a settembre 2022 e con scadenza nel 2026. Tutto ciò appartiene già al passato: il futuro vede il belga ancora in maglia gialla e praticamente finché non deciderà di appendere la bici al chiodo. "Questa squadra è il mio posto sicuro, è casa mia, dove mi sento amato insieme alla mia famiglia. Grazie al supporto sempre ricevuto, alla fame di vittorie e di migliorare e al lavoro dei miei fantastici compagni sono diventato chi sono oggi. Mi avete dato molto - continua Van Aert - e sento un profondo senso di gratitudine: per questo ho deciso di rimanere con voi per sempre, o comunque finché non smetterò. E quel momento è ancora distante". In realtà, proiettandosi molto avanti nel tempo, è possibile che un sodalizio così solido posso proseguire anche dopo il ritiro di Van Aert, che avrebbe la personalità e il curriculum per restare alla Visma-Lease a Bike anche in altre vesti, che sia in ammiraglia o 'solo' come guida per i giovani. Per il momento tutti pensano ancora alla strada e lo fa anche il belga, che risponde con i fatti e con una firma affidata al video e corredata da una bellissima lettera alle voci di ciclomercato che lo vedevano in orbita della Red Bull-Bora-Hansgrohe per questioni di sponsor. Invece no e quindi agli appassionati non resta che continuare a godersi le gesta di Van Aert nell'ormai consueta tenuta giallonera dei 'calabroni', che cambia livrea solo al Tour de France, prestando comunque attenzione ai caschi: il marchio è lo stesso della nota bevanda legata alla formazione dove milita Primoz Roglic, ma le squadre sono e resteranno diverse sine die, un concetto sempre molto anomalo nel mondo dello sport.

