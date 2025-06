BASKET. I Dragons si tengono stretti i giovani. Amerighi: "L’intenzione è confermare tutti»

Nessuna cessione di giovani, perché costituiranno l’ossatura della nuova squadra. Il presidente dei Dragons Fabio Amerighi smentisce la possibilità di una cessione dei prodotti del vivaio pratese, a cominciare da quella del giovanissimo Landucci: "Il nostro obiettivo - spiega - è puntare sui prodotti del nostro vivaio, ringiovanendo la prima squadra. Gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni e che ci hanno portato alle finali nazionali negli Under 17 e Under 15 d’Eccellenza dovranno essere il nostro punto di partenza per il prossimo campionato. Abbiamo parlato in questi giorni con tutti i nostri ragazzi chiedendo un impegno importante per il futuro e dunque l’intenzione è quella di confermare tutti. Pertanto la cessione di Landucci sarebbe in controtendenza rispetto al nostro piano strategico che è quello di potenziare il settore giovanile, dai gruppi d’eccellenza a quelli regionali. Puntando ad avere sempre più giocatori pratesi in grado di raggiungere quei risultati importanti che abbiamo ottenuto in queste stagioni e che vogliamo ulteriormente migliorare". Intanto mercoledì 2 luglio al Caffé Coppini in Piazza Duomo alle ore 21.30 tutti i Dragons, giocatori e dirigenti, si ritroveranno per la chiusura della stagione in una serata conviviale nella quale ci saranno i saluti di rito.

Foto: coach Banchelli.Massimiliano Martini