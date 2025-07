Pistoia torna a scatenarsi a ritmo di Jazz. Il folletto di Portland riabbraccia l’Estra

Jazz Johnson vestirà di nuovo la maglia biancorossa. Confermate le indiscrezioni riportate nell’edizione di martedì scorso de La Nazione sulla trattativa per riportare a Pistoia la guardia statunitense, trattativa che si è chiusa positivamente sia per la volontà del giocatore sia per l’abilità del club nel mettere sul piatto l’offerta giusta per assicurarsi uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria.

Il folletto di Portland aveva incantato il PalaCarrara nella stagione 2021/22: Pistoia lo amato, aspettato e tutelato quando era stato sospeso dopo un controllo antidoping, riabbracciato quando è tornato di nuovo a giocare. Johnson non lo ha mai dimenticato e, anche se le strade si sono divise, il legame con Pistoia è sempre rimasto forte. Così, appena c’è stata la possibilità di tornare, non ci ha pensato due volte.

Johnson, 178 centimetri per 86 chilogrammi, dopo le stagioni della formazione negli Stati Uniti a livello universitario con Portland Pilots e e Nevada Wolf Pack, in cui ha viaggiato quasi sempre in doppia cifra di media per punti segnati, nel 2020 debutta in Italia con la Pallacanestro Cantù in Serie A e l’impatto è già importante con 10,6 punti di media a gara, il miglior realizzatore del club in quell’annata. La stagione 2021-2022 è quella della sua prima esperienza con il Pistoia Basket in serie A2 dove ha viaggiato a ben 18,7 punti ad uscita con il 50 per cento da 2 ed il 45 per cento da 3 punti.

Dopo la stagione con Pistoia, intervallata dalla squalifica, Johnson è rimasto sempre in A2 passando a Rimini nel 2022-23 laureandosi anche miglior realizzatore del girone rosso della regular season, con una media di 20 punti per partita aggiungendoci anche quasi 5 assist e l’85 per cento ai liberi. Chiusa l’avventura con Rimini, nel 2023-24 si è trasferito alla Real Sebastiani Rieti incrementando ancora i suoi numeri sul campo (20.3 punti in 31’ di utilizzo col 42 per cento da 3 e l’86 per cento ai liberi) guadagnandosi di nuovo la palma di miglior realizzatore del girone e anche il titolo di Mvp straniero dell’intero campionato.

Sempre con la squadra laziale ha iniziato anche l’ultima stagione (15.2 punti e 3.2 rimbalzi di media) salvo poi concludere l’annata, sempre in A2, con Orzinuovi dove, a fronte di 29’ di utilizzo a gara, ha prodotto 14 punti e 5 assist di media. Una stagione altalenante, anche a causa di alcuni guai fisici. Ma il front office biancorosso è pronto a scommettere che Jazz potrà impattare come nelle precedenti tre annate.

"Confesso di essere molto emozionato e voglio ringraziare il club per avermi offerto questa bellissima opportunità – le parole di Jazz Johnson – sono entusiasta di tornare in una delle mie città preferite in Italia: dentro di me ho tanto affetto e rispetto per Pistoia e per ciò che rappresenta nel mondo del basket perché è anche la casa di Kobe. Nel precedente periodo che ho vestito questa maglia ho conosciuto tante belle persone e non vedo l’ora di riallacciare i rapporti con tutti con la voglia e l’auspicio di riportare in città ulteriore entusiasmo. Come sempre, darò il mio cuore e la mia anima a questa squadra e per questi tifosi, lavorando senza sosta per raggiungere quanti più successi possibili. Pistoia è il primo posto, nel corso della mia carriera, che ho sentito come una casa lontano dalla mia terra d’origine ed in questo senso è come tornare davvero a casa". E allora bentornato, Jazz.

Maurizio Innocenti