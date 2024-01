L’Unieuro si aggiudica il big match di Udine e si qualifica alla Final Four di Coppa Italia

Udine, 28 gennaio 2024 – Forlì centra una preziosissima vittoria nel big match di Udine, superando i padroni di casa dell’Old Wild West per 61-73 con un Allen da 23 punti. L’Unieuro si assicura così quanto meno il secondo posto al termine della prima fase e strappa la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di marzo.

Primo quarto difficoltoso per la formazione romagnola. Udine fa valere tutta la propria compattezza difensiva e l’attacco è spuntato. Appena 4 punti segnati in più di 5’, svantaggio già in doppia cifra (20-9). Registro che cambia nel secondo periodo, quando l’Unieuro trova ritmo dalla lunga distanza e si rimette in pista (22-18). Si porta anche sul -2 (32-30) prima della pausa lunga.

Nel terzo quarto si segna poco, Udine tiene le mani sul punteggio ma tutto è aperto al punto che Forlì, nelle ultime fasi mette la freccia: tripla di Zampini e +3 sul 45-48. È qui che il match svolta in favore dei biancorossi, che poi mettono in campo un’arcigna difesa a zona che annebbia i friulani e vale a metà dell’ultimo quarto il vantaggio in doppia cifra. La tripla di Allen segna il 52-64 che mette le ali agli ospiti.