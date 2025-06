Ancona: incontro con Top Five Management, possibile cessione in vista

Sarà un lunedì importante per l’Ancona, almeno dal punto di vista societario, anche se poi alla fine è facile che non cambi nulla. Sì, perché l’atteso confronto in videoconferenza tra il presidente Massimiliano Polci, i suoi collaboratori, e i rappresentanti della Top Five Management, agenzia di Parigi controllata dal gruppo asiatico Como, di fatto non aprirà nessuna trattativa di cessione. Potrebbe, però, mettere le basi perché questo avvenga nei prossimi mesi.

L’appuntamento a Roma di poche settimane fa con l’avvocato Cesare Di Cintio, in precedenza incontrato anche dal sindaco Daniele Silvetti, e il viaggio ad Ancona da parte di tre agenti della Top Five che hanno visitato gli impianti sportivi, l’ex area Tiong, ma valutato anche le potenzialità turistiche della zona, da Portonovo a Numana, costituiscono sicuramente una buona premessa perché si possa arrivare a una trattativa di cessione vera e propria dell’Ancona. Ma il business del Como Group e della Top Five non è certo il calcio. Ecco dunque che bisognerà aspettare che si concretizzino certe condizioni favorevoli all’interlocutore perché lo stesso sia pronto, eventualmente, a rilevare la società.

Nel frattempo Massimiliano Polci procede per la sua strada, spalleggiato da Alessandro Di Paolo & friends, che proprio in questa settimana potrebbe decidersi a uscire allo scoperto, anche per spalleggiare il compito di Polci che in questo periodo è diventato estremamente faticoso, vista la netta opposizione della Curva Nord e di buona parte del resto della tifoseria.

Le parole e i chiarimenti dell’imprenditore Di Paolo potrebbero essere utili per mostrare apertamente le proprie intenzioni, visto che si prepara a diventare il socio di riferimento dell’Ancona appena la stessa sarà trasformata in società di capitali. Nel frattempo Polci provvederà al versamento necessario a far fronte alle ultime spese della stagione, dagli 85mila euro circa di stipendi alle fatture ancora non pagate e relative a tutto il resto. Gli stipendi ai tesserati dovrebbero essere corrisposti entro il 20 del mese, anche per poter recuperare dagli stessi le liberatorie indispensabili per l’iscrizione al campionato entro il 10 luglio prossimo.

Sono questi i prossimi step della società, che nel frattempo sta allestendo la squadra per il nuovo campionato e definendo i dettagli del ritiro estivo, che dovrebbe svolgersi dal 21 luglio a Camerino o a Sarnano. Sul fronte calciomercato l’Ancona sarebbe pronta a concludere l’accordo per la prossima stagione con l’ex Fermana Andrea Bianchimano ma anche a confermare per primo, tra i giocatori dello scorso anno, Cristian Pecci. Interesserebbe anche l’ex Recanatese Vincenzo Alfieri, profilo sul quale bisognerà battere la concorrenza della Sambenedettese.