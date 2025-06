Calciomercato dilettanti: Franceschelli all'Audax Piobbico, De Angelis all'Atletico Mondolfo

Il nuovo tecnico dell’Audax Piobbico è Marco Franceschelli (classe 1966, nella foto con i dirigenti Pazzaglia, Compari e Blasi) ex, tra le altre, di Pergolese e Marotta. L’Atletico Mondolfo 1952 ha ingaggiato il centrocampista classe ’92 Luca De Angelis, nelle ultime tre stagioni in Promozione al Sant’Orso. Confermatissimo alla guida della Fermignanese Simone Pazzaglia. L’U.S. San Costanzo fa sapere che la macchina organizzativa per la prossima stagione si è subito messa in moto: "Come prima mossa – si legge in una nota del club – abbiamo dovuto ricoprire una figura mancante ed è per questo che diamo il bentornato ad una nostra vecchia conoscenza, si tratta di Francesco Piccinetti che torna nel nostro team a ricoprire l’incarico di ds. Dopo la fumata nera con il mister della passata stagione Enrico Pistarelli, al quale tutta la nostra società fa i più sinceri in bocca al lupo per la carriera, Piccinetti si è subito attivato alla ricerca del nuovo allenatore, ed è proprio di oggi la chiusura dell’accordo. Con piacere diamo il benvenuto ad Alessandro Carta che la prossima stagione siederà sulla nostra panchina alla guida della nostra squadra. Inoltre da segnalare anche un altro arrivo: Alfredo Rocchi che assumerà l’incarico di allenatore dei portieri".

Alla guida del Tre Fiori (San Marino) è rimasto mister Danilo Girolomoni. Si dividono le strade tra Francesco Taurisano, Edoado Di Tomaso (tutti e due portieri) e il Pantano. Il Lunano ha confermato gli attaccanti Germinale e Pagliardini, il centrocampista Giacomo Nobili e l’attaccante Lorenzo Zazzeroni. Sempre il Lunano pare interessato al portiere ex Gabicce Gradara Federico Andreani (classe 1994) e ora punta ad ingaggiare il forte centrocampista Luca Paradisi (ex Jesina) ma qui deve vincere la concorrenza di altre società tra cui il Fano. "Stiamo cercando – dice il ds Matteo Dominici – di completare la rosa guardando anche gli under e altri due over". Diomede, centrocampista ex Lunano, è in procinto di accasarsi al Tavullia Valfoglia. L’Urbania sta guardando verso Civitanova per un esterno offensivo. A breve dovrebbero arrivare nuove conferme in casa dell’Urbino. Tra un paio di giorni anche la K Sport Montecchio Gallo deciderà per il nuovo allenatore. La Maior ha confermato l’allenatore Alberto Rondina. Dopo un lungo corteggiamento, il diesse del Carpegna Ruggeri è riuscito ad ingaggiare Alessandro Contucci, ex capitano del Mercatello (Prima categoria). La Pergolese (Promozione) dopo mister Rossi ha confermato per la prossima stagione: Carbonari, Davide Aluigi e Savelli.

Amedeo Pisciolini