Il Como stende anche il Verona: doppietta del solito Cutrone e prima firma di Belotti

Il Como vince ancora dopo una partita piena di emozioni grazie alle giocate di Nico Paz, sempre più stella di questa squadra, la doppietta di Cutrone e il gol vincente di Belotti. Fabregas presenta la stessa formazione che ha battuto l’Atalanta.

Il Como parte all’attacco e subito c’è un sospetto atterramento in area di Van Der BrEmpt ma Giua lascia correre. Al 7’ Sergi Roberto appoggia di lato a Moreno, tiro improvviso verso l’incrocio e grande parata di Montipò in angolo.

Numero di Nico Paz sulla linea di fondo, entra in area, traversone rasoterra ma Cutrone arriva con un attimo di ritardo. I due si scambiano il favore al 19’ questa volta è Cutrone, che va sul fondo a destra: cross alto Paz incorna e c’è un altro miracolo di Montipò.

Verona in difficoltà e occasioni a raffica per il Como, al 23’ ci prova Moreno con una legnata al volo Montipò devia ancora, poi subito l’ azione più clamorosa, Strefezza libera solo in area Sergi Roberto, il suo tiro in diagonale va fuori di poco.

Reazione dei veneti in contropiede, però con gol in fuorigioco di Tengstedt, al 25’. Splendido cross dalla trequarti di Moreno, ancora Paz di testa e altra esibizione di Montipò in angolo, Como sfortunato non riesce a metterla in rete.

La svolta

La partita si sblocca finalmente al 43’ quando Fadera caparbiamente conquista palla e d’esterno, serve a sinistra Cutrone che entra in area dalla sua posizione preferita e buca la porta. A inizio ripresa Verona all’attacco: Tchatchoua viene atterrato in area di Roberto Sergi ma Guia lascia proseguire.

Sull’azione successiva Paz che va al tiro e prende il palo, poi il Var chiama Giua, che assegna il rigore ai veneti. Va sul dischetto Lazovic che batte Audero. Gelo al Sinigaglia, che dopo il quasi raddoppio si trova sull’1-1.

Il raddoppio

Al 19’ brutto intervento in scivolata su Fadera di Suslov che viene espulso. Al 26’ Nico Paz trova un passaggio filtrante in area per Cutrone, che di sinistro incrociato batte Montipò per la seconda volta. Il Verona cerca in qualche modo di reagire: al 37’ Duda ci prova da lontano ma Audero risponde con prontezza.

Entrano Belotti e Mazzitelli, che al 44’ confezionano il tris. Mazzitelli tira, respinge Montipò, altro cross di Da Chuna per Mazzitelli: tocco per Belotti, che al volo non sbaglia. Finalmente il “Gallo” si sblocca e va a segno, per la prima volta con la maglia dl Como. I lariani si rilassano e subito i veronesi al 49’ accorciano: Lambourde entra in area non contrastato e segna, ma la partita è finita e il Sinigaglia può esplodere. COMO-VERONA 3-2 COMO (4-2-3-1): Audero 6,5; Van Der Brempt 6,5, Dossena 7, Kempf 6,5, Moreno 7 ; Sergi Roberto 7, Perrone 6,5 (dal 45' st Jasim sv); Strefezza 7 (dal 32' st Da Cunha sv), Paz 8 (dal 45' st Baselli sv), Fadera 7 (dal 39' st Mazzitelli sv); Cutrone 8 (dal 32' st Belotti 7). A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Iovine, Gabrielloni, Fellipe Jack, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Barba. All. Fabregas 7,5. VERONA (4-2-3-1): Montipò 7; Tchatchoua 6,5, Daniliuc 5,5 (dal 42' st Lambourde sv), Coppola 6, Frese 6,5; Belahyane 6, Dani Silva 5 (dal 1' st Duda 6,5 ); Suslov 5, Kastanos 5,5 (dal 1' st Mosquera 6), Lazovic 6,5 (dal 30' st Livramento sv); Tengstedt 6,5 (dal 20' st Magnani 6). A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Sarr, Bradaric, Okou, Sishuba, Ajayi, Cisse, Ghilardi. All. Zanetti 6.

Marcatori: Cutrone al 44' pt; Lazovic rig. all'8', Cutrone al 27', Belotti al 44', Lambourde al 49' st. Arbitro: Giua di Olbia 6,5.