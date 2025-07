Eccellenza Toscana. Colpo del Mazzola, c’è Discepolo

Primi giorni ufficiali di mercato e subito partenza con il botto in casa Mazzola con la firma di Alessandro Discepolo (foto) che è ufficialmente in giocatore della società biancoazzurra. Esterno d’attacco, classe 2002, Discepolo è cresciuto nel settore giovanile della Robur Siena (con Dal Canto che lo fece a lungo allenare con la prima squadra), indossando poi le casacche di Lornano Badesse, Follonica Gavorrano, Scandicci in serie D e Colligiana e Asta Taverne in Eccellenza. Ottima l’esperienza in arancioblu per Discepolo protagonista con i suoi compagni della salvezza nella prima annata per poi toccare con mano la qualificazione ai playoff appena pochi mesi fa. Abile nella corsa e nel dribbling, unite alle ottime qualità realizzative, Discepolo è il primo grande innesto del nuovo reparto offensivo biancoceleste a disposizione di mister Ghizzani. Ufficiale una conferma in casa Mazzola: Federico Gucci, sempre restando in tema di esterni d’attacco, ha rinnovato per un’altra stagione. Per lui la scorsa annata prestazioni di altissimo livello (quattro pesanti realizzazioni). La Colligiana, in Eccellenza, invece saluta l’esterno mancino Daniele Paparusso che dopo due stagioni e 53 presenze lascia la società.