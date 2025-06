I campioni della Uisp. La festa alla Vaccari per la premiazione di squadre e giocatori

Una serata fantastica con centinaia di presenze alla Sala Calibratura dell’ex opificio Vaccari, per le premiazioni di squadre e singoli dei campionati calcistici della Lega Uisp Spezia e Valdimagra. A presentare il responsabile della Lega Mauro Bravo, ospiti il vicesindaco di Santo Stefano Jacopo Alberghi, il sindaco di Rocchetta Vara Roberto Canata, l’assessore della Spezia Patrizia Saccone e l’assessore di Lerici Massimo Carnasciali. Questo il dettaglio.

CALCIO A 7 Over 45 Eccellenza: 1ª Pizzeria Il Trincerone, miglior marcatore Samuele Musetti (Commercialisti), miglior portiere Alessandro Giovinazzo (Trincerone), miglior allenatore Piergiacomo Torre (Trincerone) e Gerardo D’Antonio (Vf Alinò), Coppa disciplina Dino/ Il Trincerone, lealtà e sportività Massimo Melucci (Trincerone) e Luca Fantolini (Serramenti Ghinetti). Supercoppa Pizzeria Il Trincerone. Over 45 Promozione: 1ª Ns Auto/B&E Artigiano, miglior marcatore Marco Consoli (Vecia Ria/Bar La Forza), portiere Daniele Bellamacina (Vecia Ria/Bar La Forza) e Riccardo Montone (Ns Auto/B&E Artigiano), allenatore Emiliano Goy (Ns Auto/B&E Artigiano), coppa disciplina Carrozzeria La Veneta; lealtà e sportività La Serra. Girone 1 Eccellenza: Locanda Alinò, miglior marcatore prima fase Pietro Gravina (Pin Bon), marcatore Niccolò Corvi (Leta), portiere Lorenzo Raggi (Alinò), allenatore Luca Rufolo (Alinò), coppa disciplina Real Chiappa, lealtà e sportività Riccardo Russo (Alinò); supercoppa Veppo; precampionato Ristorante La Gira Of Chelli. Girone 1 Promozione: Pellegrini Gomme, miglior marcatore Matteo Beretta (Levanto), portiere Giorgio Prosperini (Sesta Godano), lealtà e sportività Michele Grella (Pin Bon). Girone 2: Veppo, miglior marcatore Manuel Giromini (Bagnone), portiere Giacomo Denegri (Veppo), allenatore Giacomo Sarti (Veppo), coppa disciplina Delta del Caprio, lealtà e sportività Luca Superno (La Ciassetta/Cassana). Girone 3: Comano 2016, miglior marcatore Leonardo Lombardi (Comano), portiere Nicola Malaspina (Pallerone), allenatore Simone Galli (Comano), coppa disciplina Dl Stella Rossa Canaletto, lealtà e sportività Davide Luppi (Amatori Pallerone).

CALCIO A 11 Prima Serie: 1^ Cgs Real Chiappa, miglior marcatore Alessio Freschi (Amatori Per Lucio), portiere Paolo Ferrari (Ritrovo Filetto), allenatore Luca Malacarni (Per Lucio), Yuri Grassi, Alessandro Giacché (Serra), Gianni Cecchini (Amatori Castelnuovo), coppa disciplina Sesta Godano, lealtà e sportività Fabio Grassi (Gs Pozzuolo); supercoppa La Serra. Seconda Serie: 1ª Pugliola/Bellavista, miglior marcatore Davide Staghezza (Delta del Caprio), portiere Matteo Bertoli (Ceserano) e Nicolas Cucchetti (Pugliola/Bellavista), allenatore Carlo Ercolei (Pugliola/Bellavista), Davide Grazia (Ceserano) e Marco Abbate (Pegazzano), coppa disciplina Sporting Bacco, lealtà e sportività Mattia Terziani (Sporting Bacco).

Marco Magi