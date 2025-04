Livorno in Serie C. L'incubo è finito

Livorno, 6 aprile 2025 – È Serie C. L’Unione Sportiva Livorno 1915 torna tra i professionisti dopo un digiuno lungo cinque anni. Dopo un’attesa lunghissima è infatti arrivata la matematica promozione nella categoria successiva che ha premiato la squadra di mister Paolo Indiani sul campo e, dietro le quinte, un’organizzazione perfetta orchestrata dal presidente Joel Esciua, punta di diamante di dirigenti e collaboratori che hanno riacceso la fiamma, mai spenta, dei tifosi del Livorno.

Una stagione perfetta, macchiata soltanto da due sconfitte consecutive, ma indolori, a conti praticamente già chiusi. Le sensazioni erano subito positive dall’arrivo del tecnico Paolo Indiani. Una garanzia in questi campionato, una persona che ha il DNA del vincente e che vuole vincere a tutti i costi. Poi l’allestimento della rosa con il ritiro di Federico Dionisi come ciliegina sulla torta. E via alla stagione con la squadra che già dai primi turni ha dato segnali a tutte le squadre del girone confermando le aspettative di pretendente al trono.

Il pubblico livornese a Terranuova (foto Alessandro Merli)

È così è stato, vittoria dopo vittoria. Merito di un gruppo unito ed estremamente qualitativo, di una squadra che non si è mai accontentata e di un presidente che ha già dichiarato la volontà di arrivare in Serie B quanto prima, circa tre anni. Un campionato che ha riportato i tifosi allo stadio, in massa a caricare la squadra prima della sfida decisiva e a riabbracciarla al loro arrivo prima di dare il via alla festa serale. La dirigenza, sicuramente, non si rilasserà e ha già i piani per costruire una squadra competitiva, in un campionato difficilissimo, ma partendo dall’ossatura vincente che ha dominato questo campionato. Una menzione d’onore però, su tutti, va ad Andrea Luci e Matteo Frati.

Scesi in Eccellenza nel 2021 sono ripartiti insieme ai tifosi e hanno finalmente completato il ciclo. Un campionato che, li ha visti mettersi a disposizione, sono entrati in campo quando serviva il loro apporto con la massima umiltà e dedizione. Amore per la maglia, amore per la propria città, amore per la squadra del cuore. Il Livorno è tornato in Serie C, il Livorno è tornato tra i professionisti. O semplicemente, l’Unione Sportiva Livorno 1915 è tornata.