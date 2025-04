Terranuova Traiana-Livorno 1-1, amaranto in Serie C!

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 6 aprile 2025 – Cinque anni dopo l’Unione Sportiva Livorno 1915 è tornata nei professionisti. Basta il pareggio contro il Terranuova Traiana per 1-1 per decretare, finalmente, l’aritmetica promozione grazie anche alla sconfitta interna del Fulgens Foligno.

Allo stadio Matteini è Bonassi a far esplodere i tifosi nel primo tempo trovando la rete del pari e garantire così una giornata memorabile alla città di Livorno. Formazione standard per Mister Paolo Indiani che schiera i titolarissimi nel consueto 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta seguito da Edoardo D’Ancona, Duccio Brenna e Giacomo Risaliti nel braccetto difensivo. A centrocampo, sugli esterni, Luca Bonassi e Alessandro Calvosa con Filippo Bellini e Zaccaria Hamlili in cabina di regia. Sulla trequarti Alessandro Malva sostituisce lo squalificato Federico Dionisi e affianca Federico Russo alle spalle dell’unica punta Simone Rossetti.

La festa amaranto a fine partita (foto Alessandro Merli)

La prima azione è dei padroni di casa con Iaunese che prova a sorprendere Cardelli che blocca in due tempi. Rispondono immediatamente gli amaranto con Russo che di si infila in mezzo a due difensori per calciare potente, ma fuori dallo specchio della porta. Il Terranuova Traiana però spinge e al minuto trova la rete del vantaggio con Iaunese che sfrutta benissimo un assist perfetto di Zhupa, bravo a liberarsi da D’Ancona. Prova a reagire il Livorno al quarto d’ora di gioco con Bonassi che, da pochi metri, si fa ipnotizzare da un grande gesto di reazione di Timperanza. Poco prima della mezz’ora però gli amaranto trovano il pareggio con Bonassi che sfrutta un rimpallo favorevole per battere il portiere di casa.

Galvanizzati i ragazzi di Indiani provano a passare in vantaggio andandoci vicini con Rossetti che di testa gira benissimo ma la palla accarezza il palo ed esce. Gli amaranto continuano ad attaccare, ma dopo due minuti di recupero, arriva il duplice fischio dell’arbitro. Il secondo tempo è pura gestione dei ritmi di gioco con il Livorno che, consapevole della momentanea sconfitta del Foligno, ha soltanto da far scorre il tempo con i tifosi amaranto che, in massa, sostengono la squadra come sempre.

Nonostante questo però l’US Livorno scattata l’ora di gioco colpisce un palo su punizione. L’azione successiva vede Russo in serpentina superare la difesa e appoggiare a Rossetti che, per pochi centimetri, non ci arriva. Il tempo passa ed entrambe le squadre, contente del risultato per motivi diversi, sembrano non volersi fare male con Paolo Indiani che inizia con la consueta girandola dei cambi. Al minuto 87 i tifosi esplodono di gioia per la sconfitta del Foligno dando così il via alla festa amaranto e l’ultimo minuto di pura accademia. Al triplice fischio, poi, la felicità anche dei calciatori che insieme a Indiani hanno celebrato il ritorno del Livorno in Serie C dopo cinque, lunghissimi, anni.

IL TABELLINO

Terranuova Traiana (3-5-2): Timperanza; Saitta, Bega, Senzamici (83' Sacconi); Lischi, Mannella, Privitera (75' Tassi), Degl'Innocenti, Zhupa; Massai, Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. All. Becattini

US Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D'Ancona (46' Botrini), Brenna, Risaliti; Bonassi, Bellini, Hamlili (80' Bacciardi), Calvosa (80' Arcuri); Russo (83' Frati), Malva (68' Marinari); Rossetti. A disposizione: Tani, Luci, Bacciardi, Arcuri, Borri, Parente. All. Indiani

Arbitro: De Stefanis di Udine

Reti: 9' Iaiunese, 27' Bonassi

Note: angoli 1-2; ammoniti Privitera, Zhupa, Bellini, Bonassi, Rossetti, Lischi; recupero 2' e 3’