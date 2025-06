Spettacolo a suon di gol. Il Villa supera Cervarezza

CERVAREZZA

3

VILLA MINOZZO

4

CERVAREZZA: Malpeli, Giannini, Giuliani, Buffagni, Cani, Ruopolo, Stradi, Leoncelli (36’st Gaspari), Garcia, Zanazzi, L.Fiori. A disp.: Fantolini, Masini, Casanova, Zoncheddu, G.Fiori. All.: Cecchi

VILLA MINOZZO: Esposito, Ferrari, Messori, Maspero, Banzi, Lancini, Caniparoli (19’st Coli), Sorbi, Ferrario, Perrotti, Spinola (34’st Vasirani). A disp.: Grasselli, Favali, Coriani, Bertoia, Zaoui, Ricci. All.: F.Canovi

Arbitro: M.Canovi (Baldanza e Folloni) Reti: Perrotti (V) al 14’pt, Zanazzi (C) al 39’pt, Giannini (C) aut. al 42’pt, Ferrario (V) al 5’st, Spinola (V) al 17’st, Garcia (C) al 21’st, L.Fiori (C) al 40’st.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Cani, Leoncelli, Zanazzi, Perrotti, Sorbi, Coli e Messori. Espulso Maspero (V) al 25’st per proteste. Angoli: 6-3. Recuperi: 1’ e 5’. Nei Giovanissimi goleada del Cervareza: 6-0 con reti di Bortolotti (3), Baccini(2) e Righi.

Come fosse un concorso per il gol più bello: tra pallonetti e tiri all’incrocio non ci si è annoiati al Centro Coni nella sfida tra le due finaliste del 2024. Alla fine ha vinto il Villa Minozzo: un successo meritato per una squadra con un reparto offensivo dalle mille vie, anche se guardando alle sole occasioni create le due squadre si sono quasi equivalse. Non sono mancate polemiche arbitrali da ambo i lati. Andiamo con ordine. Il vantaggio del Villa arriva al 14’ con Matteo Perrotti: imbucata di Spinola per il dieci che col sinistro la mette sotto la traversa. L’esterno del Villa Valle è noto per essere stato l’mvp della Kings League Italia. Idolo dei ragazzi, era acclamatissimo dai tifosi e si è fermato per i selfie. In tribuna presente la sua fidanzata, Sofia Balzani, content creator e calciatrice nota sui social (quasi 250mila seguaci su Instagram) per contenuti sul calcio. Anche lei molto disponibile tra autografi e foto.

Tornando al campo: sul finire del 1° tempo è cresciuto il Cervarezza, trovando il pari al 39’ con una vera magia di Zanazzi, un improvviso tiro da fuori sotto l’incrocio. Proteste per il Villa per un presunto fallo precedente. Poi a protestare è il "Cerva": calcio d’angolo di Perrotti e sfortunato autogol di Giannini, ma per i locali il corner non c’era. Si va alla ripresa, ed ecco un’altra perla: una spazzata di Ferrari diventa un assist per Ferrario, Malpeli esce e poco dopo il centrocampo l’esperto numero 9 la mette con un perfetto pallonetto. Dopo 12’ poker del Villa con Lio Spinola che si accentra e la mette sul secondo palo con un altro bel gol: è il 4-1, troppo severo per il "Cerva" che aveva preso un palo esterno con Stradi e aveva avuto una buona palla con Fiori in area. Coli sbaglia un retropassaggio di testa e Garcia ringrazia facendo 2 a 4. Solo 4’ dopo Maspero protesta troppo e viene espulso su segnalazione del 1° assistente. I locali con l’uomo in più trovano il 4-3 con una grandissima giocata di Fiori: tiro sotto al sette, col destro. Non c’è più tempo, però, e il Villa va in vetta.