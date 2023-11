Atp Finals, Sinner si qualifica se: le combinazioni per la semifinale

Torino, 15 novembre 2023 - La cosa buffa delle Atp Finals, con un regolamento a gironi, è che la vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic non ha sancito né il passaggio del turno del primo né tanto meno l’eliminazione del secondo. Una impresa memorabile quella di Jannik, ma c'è ancora lavoro da fare per proseguire l'avventura. Non essendoci fino alla semifinale il classico tabellone a eliminazione diretta servirà ancora aspettare l’ultima giornata di partite del gruppo verde per avere i due qualificati alla semifinale. Il successo in tre set sul numero uno del mondo regala momentaneamente a Sinner la vetta del girone, ma non la matematica qualificazione alla semifinale. L’impresa resta nella storia del tennis italiano, ma l’altoatesino ha ancora bisogno di un sforzo nell’ultima partita per evitare una incredibile eliminazione. Il regolamento delle Finals con due gironi all’italiana e poi semifinali e finali permette inoltre a Nole di poter ancora rimanere in gioco e paradossalmente con Jannik potrebbe ritrovarsi in finale. Ma ci sarà tempo pensarci: vediamo le combinazioni in vista delle ultime due partite per l’accesso alle semifinali.

Jannik Sinner

Sinner passa se…

Jannik Sinner è già nella storia del tennis italiano ma potrebbe entrarci con ancora più vigore. Nessun azzurro è mai riuscito a qualificarsi alla semifinale del master di fine stagione e Jannik ci è vicino, ma serve ancora un ultimo sforzo. Infatti, il ritiro di Stefanos Tsitsipas dopo tre game ha dato a Holger Rune la prima vittoria nel girone, all’esordio era stato sconfitto in tre set da Novak Djokovic, così nell’ultima giornata del girone ci si giocherà tutto. Le partita saranno Sinner contro Rune e Djokovic contro Hurkacz, che sostituisce il greco infortunato. Sinner ha un vantaggio, cioè che il destino è nelle sue mani: Jannik sarà qualificato in semifinale se vincerà contro Rune con qualsiasi risultato. Sinner, vincendo, sarebbe anche primo nel girone verde e incontrerebbe in semifinale il secondo del girone rosso, mentre Djokovic finirebbe secondo in caso di successo contro Hurkacz (che non ha chance di qualificarsi). Sinner, però, potrebbe passare il turno anche perdendo. Infatti, Jannik accederebbe alla semifinale pur uscendo sconfitto contro il danese a patto che Hurkacz strappi almeno un set a Djokovic. Si metterebbe male per Jannik se dovesse invece essere battuto da Rune in due set e Djokovic dovesse vincere con medesimo risultato su Hurkacz. Gli incontri si giocheranno giovedì con Djokovic-Hurkacz non prima delle 14.30 e Sinner-Rune non prima delle 21.