Atalanta-Sporting Lisbona: la Dea in cerca dei quarti con la carica dei 15mila del Gewiss

Bergamo, 14 marzo 2024 – Stasera alle 21 l’Atalanta affronta lo Sporting Lisbona nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in un Gewiss Stadium completamente esaurito.

Si riparte dal pareggio per 1-1 di una settimana fa all’Alvalade, con vantaggio lusitano di Paulinho e replica nerazzurra di Scamacca, che ha lasciato tutto aperto.

Per passare il turno serve la vittoria, mentre il pareggio con qualunque punteggio porta ai supplementari e ad eventuali rigori.

La Dea in Europa

Ci sarà la carica di 15 mila tifosi nerazzurri (saranno meno di 400 quelli portoghesi nel settore ospiti) a spingere la Dea verso i quarti di finale già raggiunti nel 2022 contro il Lipsia, massimo traguardo raggiunto finora dai nerazzurri in questa competizione disputata anche nel 2018, con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund. Nella vecchia Coppa Uefa la Dea aveva raggiunto i quarti di finale nel 1991 perdendo contro l’Inter.

La formazione dell’Atalanta

L’Atalanta scenderà in campo con la sua formazione tipo, con l’unica variante in porta dove ci sarà Musso, mentre in difesa tornerà Kolasinac, a riposo contro la Juventus, a fare trio con Djimsiti e Scalvini. Sulle corsie esterne Holm a destra e Ruggeri a sinistra, centrocampo con la coppia mediana formata da De Roon e Ederson con Koopmeiners da trequartista. Davanti Lookman, stranamente ancora a secco in questa Europa League, dovrebbe fare coppia con Scamacca andato a segno contro lo Sporting nelle ultime due gare il 30 novembre a Bergamo e otto giorni fa a Lisbona.

Le parole di Scamacca: “Vincere”

“Vogliamo vincere e passare il turno. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa e il nostro pubblico è il dodicesimo giocare in campo. Le tre partite che abbiamo fatto sono state aperte e combattute, se sfrutteremo bene le occasioni che avremo ci saranno buone possibilità di passare il turno. Siamo pronti, dobbiamo solo fare la nostra partita e giocare come sappiamo, poi le cose verranno da sole", ha spiegato Scamacca.

La formazione dello Sporting Lisbona

Lo Sporting Lisbona invece terrà a riposo il centrocampista giapponese Hide Morita a scopo precauzionale perché la priorità dei lusitani non è l’Europa League.

Ciò che interessa di più allo Sporting è la corsa al titolo portoghese, come ha spiegato il tecnico Amorim: “Cercheremo di dare tutto. L'Atalanta è una squadra forte nei duelli, ma siamo in forma, sarà una partita decisiva, dobbiamo vincere. Noi faremo turnover per gestire bene tutte le competizioni, come ho già detto il campionato rimane la nostra priorità e non vogliamo rischiare giocatori e infortuni in vista della prossima partita. Morita? Non ci sarà".