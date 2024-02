Il danese a segno dopo nemmeno venti minuti dall’esordio: "E’ come se fossi qui da tanto». L’Argentina di Castro si qualifica ai Giochi. Jens subito in buca: "Un ambiente speciale»

"Esordio da sogno, non potevo sperare in una prima più bella di così". Bologna-Lecce rimarrà indelebile per Jens Odgaard, che entra a mezzora dalla fine sul 3-0, per far rifiatare Zirkzee, e trova pure la soddisfazione del primo gol in rossoblù. Ringrazia Baschirotto, che a centrocampo pasticcia. Il danese è sul pezzo, in pressing, e si invola verso Falcone, trafiggendolo con il mancino a tu per tu: "Che dire, esordio e gol: è stato fantastico. Fantastico per me e per la squadra, che ha ottenuto un grande risultato. Sono contento di essere andato in gol sotto la curva e di aver potuto festeggiare con i nostri tifosi. Sono qui solo da una settimana, ma mi sento già parte di questo gruppo". Si è capito. E lo aveva preannunciato Motta, spiegando che Jens si era calato bene nella realtà, capendo dove era arrivato e cosa fare, stringendo i denti e tornando subito in gruppo dopo una botta a un piede. Lo ha dimostrato subito: "Questo gruppo è speciale, giocatori, staff mi hanno fatto subito sentire parte integrante e non era scontato. Io voglio dare il mio contributo e aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile".

Buona la prima per il danese, giocatore duttile che ha sfruttato al massimo la prima chance da vice Zirkzee. Aspettando Castro, ieri titolare nell’ultimo match del preolimpico con l’Argentina che ha battuto il Brasile (1-0) qualificandosi ai Giochi.

Marcello Giordano