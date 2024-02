Bologna Fc, Castro può essere al Dall’Ara contro la Fiorentina

Bologna, 12 febbraio 2024 - Manca sempre meno all’approdo di Santiago Castro a Bologna. Il centravanti argentino classe 2004, acquistato dai rossoblù nella sessione invernale di calciomercato dal Velez Sarfsield, sborsando una somma vicina ai 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ha infatti concluso il torneo preolimpico con l’Argentina Under 23.

E non poteva esserci fine più dolce per la selezione guidata dall’ex centrocampista di Liverpool e Barcellona Javier Mascherano. Con la vittoria per 1 a 0 contro i rivali calcistici del Brasile, capitanati in avanti dalla stellina verdeoro Endrick, già promesso sposo del Real Madrid, è infatti l’Argentina a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi di quest’anno, coronando un percorso non facile ma sicuramente soddisfacente. Di Luciano Gondou la rete che ha deciso la gara, con Castro che è partito dall’inizio (attirandosi qualche critica dei sostenitori argentini sui social), venendo poi sostituito dopo poco più di un’ora di gioco.

Già allontanati i problemi che lo avevano costretto ad uscire in barella nella precedente gara: Castro ora è pronto per iniziare la sua avventura. Proverà ad essere in tribuna contro la Fiorentina, in attesa che Motta possa averlo a disposizione durante gli allenamenti a Casteldebole, andando così a rinforzare sempre più un reparto offensivo che sta ingranando a dovere, come dimostrano le quattro reti segnate nella gara di ieri al Lecce, con la prima gioia rossoblù anche per Odgaard, un altro giocatore che è arrivato per aumentare la concorrenza interna. Anche il profilo ufficiale del Velez ha voluto celebrare la qualificazione alle prossime Olimpiadi, facendo i complimenti, oltre che a Thiago Almada e Joaquin Garcia, anche a Santiago Castro.

Santiago Castro, i numeri e le statistiche

Il rinforzo più atteso e quello più costoso: questo rappresenta Santiago Castro per il Bologna, con i tifosi rossoblù che non vedono l’ora di potere vedere in azione l’ex centravanti del Velez, con la cui maglia ha totalizzato 64 presenze totali condite da 9 gol. Feeling col gol diverso quando indossa, invece, la maglia dell’Albiceleste, visto che in 16 apparizioni tra Under 2o e Under 23 sono arrivati sei gol.i