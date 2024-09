Cagliari-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita. Lukaku al debutto da titolare

Napoli, 14 settembre 2024 - Da Romelu Lukaku e il suo debutto con gol contro il Parma, praticamente la specialità della casa, a Romelu Lukaku vicino alla prima da titolare con la maglia del Napoli: le due settimane di lavoro intenso alla corte di Antonio Conte hanno fatto breccia in quest'ultimo, che nella gara dell'Unipol Domus, in programma domenica 15 settembre alle 18, ha intenzione di lanciare il belga dal primo minuto per riscattare la debacle di Verona, finora l'unica trasferta disputata dagli azzurri in questo primo scampolo di stagione.

Le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Conte

Orari e dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Napoli (fischio d'inizio alle 18) sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, la cui app è disponibile anche sui dispositivi PlayStation, XBox, Amazon Firestick, Google Chromecast e TimVision Box. La partita sarà trasmessa in diretta tv anche da Sky sui canali (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251), oltre che in streaming sul dispositivo Sky Go. Infine, chi è abbonato sia a Dazn sia Sky via satellite, attivando Zona Dazn potrà vedere la partita sul canale Dazn 2 (numero 215 di Sky).

Qui Napoli

Dei volti nuovissimi solo Lukaku dovrebbe partire dall'inizio: nell'ormai consueto 3-4-2-1 azzurro David Neres è in ballottaggio con Matteo Politano, ma difficilmente lo vincerà su un campo complicato come l'Unipol Domus dove la fase di ripiegamento sarà estremamente importante, mentre a sinistra è recuperato Khvicha Kvaratskhelia dopo la botta alla caviglia rimediata in Nazionale contro l'Albania. Per il resto, solo panchina per Scott McTominay e Billy Gilmour: in mezzo al campo andranno ancora André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, con Pasquale Mazzocchi e Mathias Olivera sulle bande. A protezione di Alex Meret invece ci saranno Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno.

Qui Cagliari

Idee molto chiare anche per Davide Nicola, che per il suo 3-5-2 recupera Nadir Zortea, in vantaggio nel ballottaggio con Paulo Azzi sulla corsia destra: a sinistra andrà invece Tommaso Augello, mentre Matteo Prati è ancora fuori causa dopo la botta rimediata a Lecce. Tra i pali toccherà a Simone Scuffet, protetto da Gabriele Zappa, Yerry Mina (favorito su José Luis Palomino) e l'ex Sebastiano Luperto. L'altro ex, il più atteso, sarà Gianluca Gaetano, in mezzo al campo insieme a Razvan Marin e Alessandro Deiola, con Zito Luvumbo e Roberto Piccoli a comporre il tandem offensivo titolare, al netto delle tante alternative a disposizione in panchina.