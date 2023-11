Napoli-Union Berlino, niente turnover per Garcia: probabili formazioni e tv. Diretta Champions alle 18.45

Napoli, 8 novembre 2023 – Il martedì di Champions League delle italiane ha regalato due successi su due, entrambi confezionati in casa: il Milan batte in rimonta il Psg del contestatissimo (ma a dir poco miracoloso) Donnarumma e la Lazio liquida la pratica Feyenoord grazie al gol numero 200 in biancoceleste di Immobile. Il mercoledì vedrà di scena l'Inter, che in serata farà visita al Salisburgo e ancora prima, alle 18.45, il Napoli al Maradona sfiderà l'Union Berlino, match preceduto da una nottata piuttosta turbolenta a causa delle intemperanze degli ultras tedeschi: non esattamente una scena inedita nel capoluogo campano.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Natan, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

Union Berlino (3-5-2): 1 Ronnow; 23 Bonucci, 31 Knoche, 4 Leite; 28 Trimmel, 33 Kral, 20 Laidouni, 19 Haberer, 6 Gosens; 27 Becker, 17 Behrens. Allenatore: Fischer

La sfida live alle 18.45

Dove vedere la partita in tv

Napoli-Union Berlino (fischio d'inizio alle 18.45) sarà trasmessa mercoledì 8 novembre in diretta da Sky tramite i canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Disponibile anche lo streaming sul dispositivo Sky Go e sulle piattaforme NOW e Mediaset Infinity.

Qui Napoli

Vincere per apporre un altro mattoncino nella caccia agli ottavi di finale ma anche per fare pace con un Maradona in cui finora il Napoli ha faticato più del dovuto in termini di gioco e di risultati: il messaggio della vigilia di Rudi Garcia è stato chiarissimo. Da qui la scelta di rinunciare a qualsiasi idea di turnover nonostante un avversario sulla carta non esattamente irresistibile. Tra i pali ci sarà Alex Meret, protetto da capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Natan e Mario Rui: niente da fare quindi per Juan Jesus e Leo Ostigard, con uno dei due che tornerà utile domenica, quando il kosovaro sarà indisponibile a causa dell'impegno della sua Nazionale con Israele. In mediana ci saranno i soliti noti: Stanislav Lobotka al centro e ai suoi lati André-Frank Zambo Anguissa e Piotr Zielinski. Discorso analogo in attacco, dove ormai Giacomo Raspadori (in attesa del rientro di Victor Osimhen) a suon di gol ha superato nelle gerarchie Giovanni Simeone: a completare il reparto saranno Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia.

Qui Union Berlino

In attesa del verdetto del Maradona, l'Union Berlino ha già incassato la prima sconfitta: quella figlia della violenza perpetrata dalla frangia più calda della sua tifoseria. Urs Fischer proverà a riscattare sul rettangolo verde la sua squadra, che in porta vedrà schierato Frederik Ronnow: il resto della linea difensivà sarà composto da Leonardo Bonucci, Robin Knoche e Diogo Leite, mentre i quinti saranno capitan Christopher Trimmel e Robin Gosens. In mezzo al campo si piazzeranno invece Alex Kral, Aissa Laidouni e Janik Haberer, mentre il tandem di attacco sarà formato da Sheraldo Becker e Kevin Behrens.

