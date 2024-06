Glenn Nyberg a Euro 2024, chi è l’arbitro svedese

Glenn Nyberg è un arbitro svedese, nato a Säter nel 1988. Ha debuttato nel massimo campionato nel 2013 ed è diventato successivamente arbitro Fifa nel 2016.

Nell’estate del 2023 ha arbitrato la finale del Campionato Mondiale U20 giocata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e disputata tra Uruguay U20 e Italia U20, vinta dai giovani ragazzi uruguaiani grazie al goal allo scadere dell’esterno destro Luciano Rodríguez.

Durante la stagione 2023/24 lo svedese ha diretto sei partite dell’Allsvenskan, il campionato svedese e tre della coppa di Svezia, la Svenska Cupen. Due incontri durante la fase a gironi, mentre uno valid per i quarti di finale della competizione.

In Champions League sono 5 le partite seguite dallo svedese Nyberg. Quattro durante la fase a gironi, tra le quali è presente lo scontro all’Allianz Arena tra il Bayern Monaco e il Manchester United terminato con un incredibile 4-3. L’ultima partita diretta dal fischietto svedese è stata ai quarti di finale d’andata, sempre con i bavaresi del Bayern Monaco, ma questa volta ospiti all’Emirates Stadium di Londra, in casa dell’Arsenal. Partita conclusa con un pareggio per 2-2, grazie alle reti di Bukayo Saka e Leandro Trossard per i “Gunners” e Serge Gnabry e Harry Kane per i bavaresi.

In Europa League, dei tre incontri seguiti da Nyberg, il primo è stato al 3º turno, durante i preliminari del torneo, tra i greci dell’Olympiacos e il club belga del Genk. Nella fase a gironi ha diretto la partita tra AEK Atene e Olympique Marsiglia, mentre al ritorno degli ottavi di finale ha arbitrato i rossoneri del Milan durante la trasferta a Praga contro lo Slavia, terminata 3-1 per gli uomini di Stefano Pioli grazie ai goal Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

La Conference League è stata palcoscenico per lo svedese solamente durante l’andata dei sedicesimi di finale, giocati tra l’Olympiacos e gli ungheresi del ferencváros.

Nonostante non abbia diretto alcuna partita delle Nazionali, Glenn Nyberg è uno degli arbitri convocati a Euro 2024, insieme alla sua terna arbitrale composta da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist.