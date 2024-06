La favola di Eriksen, gol agli Europei tre anni dopo l’arresto cardiaco

Stoccarda, 16 giugno 2024 – Christian Eriksen l’aveva assicurato alla vigilia della sfida tra la sua Danimarca e la Slovenia, gara che segna il debutto a Euro 2024: “Sono passati tre anni dal malore, nel frattempo sono successe tante cose e quindi sinceramente non ci penso ogni giorno. Non vedo l'ora di giocare a calcio e mi concentro sugli aspetti positivi”.

Il centrocampista ex Inter e ora al Manchester United è stato di parola. E a Stoccarda ha impiegato appena 17 minuti per segnare il gol del vantaggio danese.

È un cerchio che si è chiuso: Eriksen il 12 giugno di tre anni fa stramazzò in campo per un arresto cardiaco al 43' del primo tempo del match di Euro 2020 contro la Finlandia. Momenti drammatici, tra i soccorsi e la moglie in campo in lacrime consolata dal capitano Kjear e dal portiere Schmeichel. Lo stesso Kjaer aveva avuto un ruolo fondamentale nell’intervento che ha salvato la vita al centrocampista.

Indimenticabili, inoltre, le immagini dei suoi compagni di squadra che tutti abbracciati facevano da scudo al numero 10 della Danimarca steso a terra privo di sensi.

In seguito a Christian Eriksen venne impiantato un defibrillatore sottocutaneo per la prevenzione secondaria dell'arresto cardiaco e per questo è tornato a giocare. E oggi il gol, alla sua prima apparizione in un'altra edizione degli Europei.