Euro 2024, chi è l’arbitro Halil Umut Meler

Halil Umut Meler è un arbitro turco classe 1986. Ha cominciato ad arbitrare la Süper Lig, massimo campionato in Turchia, nel 2015 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa due anni più tardi, nel 2017.

Nella stagione 2023/24 Umut Meler ha diretto 17 partite della Süper Lig turca e tra queste troviamo sia l’andata del match tra Galatasaray e Besiktas, vinta per 2-1 dai padroni di casa grazie ad una doppietta dell’ex capitano dell’inter Mauro Icardi, sia il ritorno Besiktas - Galatasaray, sempre vinta da quest’ultimi con il risultato di 1-0. Trazbonspor - Fenerbahçe è stata un altra partita diretta dal turco, vinta per 3-2 dalla squadra ospite grazie ad una doppietta di Fred, ex centrocampista del Manchester United, e al goal vittoria del belga Michy Batshuayi, anche lui vecchia conoscenza della Premier League, avendo giocato per diversi anni al Chelsea. Umut Meler è stato anche il direttore di gara della partita tra Ankaragücü e Rizespor, dove il goal del pareggio degli ospiti segnato allo scadere da Gaich, ex attaccante di Benevento e Hellas Verona, ha creato una scena tra le più spiacevole nella storia del campionato turco e del calcio in generale, dove a pagarne le conseguenze è stato proprio il direttore di gara, colpito con violenza sul volto dall’ormai ex presidente della squadra di casa.

In Champions League le partite dirette dall’arbitro turco sono 3, tutte durante la fase a gironi della competizione. Tra queste, l’unica squadra italiana ad essere stata arbitrata è la Lazio, nel match giocato allo stadio Olimpico contro gli scozzesi del Celtic Glasgow, vinto 2-0 grazie alla doppietta realizzata in tre minuti dall’attaccante e capitano Ciro Immobile.

Anche in Europa League le partite dirette da Umut Meler sono state 3. Ai preliminari della competizione ha seguito la partita tra FC Sheriff e KÍ Klaksvík, mentre, agli ottavi di finale, ha diretto i rossoneri del Milan vincere sullo Slavia Praga per 4-2. La partita più incredibile l’ha però seguita all’andata dei quarti di finale con il match vinto per 3-0, ad Anfield, dall’Atalanta contro il Liverpool di Klopp.

Un’altra italiana, questa volta la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è stata arbitrata dal fischietto turco. Durante il ritorno della semifinale di Conference League contro il Club Brugge, incontro che ha permesso ai viola di accedere alla finale della competizione, dove ha affrontato i greci dell’Olympiacos.

Halil Umut Meler sarà tra i direttori di gara presenti ad Euro 2024 e, insieme a lui, ci saranno Mustafa Emre Eyisoy e Kerem Ersoy.