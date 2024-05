Euro 2024, chi è Jesus Gil Manzano: l’arbitro spagnolo convocato dall’Uefa per il torneo in Germania

Jesús Gil Manzano è un arbitro spagnolo classe 1984. Ha debuttato nel massimo campionato nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014.

In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Nella stagione 2016/17 ha diretto la gara di andata della Supercoppa di Spagna giocata tra Siviglia e Barcellona, vinta 2-0 dai blaugrana di Luis Enrique grazie alle reti di Luis Suárez e Munir.

L’anno successivo la finale arbitrata è stata nuovamente la sfida tra il club andaluso e quello catalano, questa volta in “Copa del Rey” e, come successo nella precedente finale, ad alzare il trofeo è stato il Barcellona grazie alle cinque reti siglate da Messi, Iniesta, Coutinho e la doppietta di Luis Suárez.

L’ultima finale seguita è stata nuovamente la Supercoppa di Spagna durante la stagione 2020/21, tra il Barça di Koeman e l’Athletic Bilbao di Marcelino, ma questa volta, sono proprio i catalani ad uscirne sconfitti causa la rete di Iñaki Williams all’inizio dei tempi supplementari.

Nella stagione 2023/24 ne La Liga, ha diretto 18 partite, ma la più importante è senza alcun dubbio “El Clásico” della 11ª giornata giocata allo Stadio Olimpico di Montjuïc del Barcellona, dove la squadra allenata da Xavi, andata in vantaggio grazie al goal del tedesco İlkay Gündoğan, si è vista rimontare dalla doppietta dell’inglese Jude Bellingham, nuova stella del Real Madrid.

In Coppa del Re lo spagnolo ha seguito 4 incontri, nel secondo turno la vittoria dell’Alavés fuori casa sul Terrassa FC, durante il terzo turno la vittoria della Real Sociedad in casa del Malaga, i quarti di finale giocati al Civitas Metropolitano e vinti dall’Atlético Madrid contro il Siviglia e infine la vittoria, ai calci di rigore, della Real Sociedad contro il Mallorca, durante la semifinale di ritorno.

In Champions League lo spagnolo ha diretto lo scontro, durante i preliminari della competizione, tra i greci dell’AEK Atene e la squadra belga dell’Anversa. Nella fase a gironi invece, ha seguito due partite del Paris Saint Germain. La prima giocata al Parco dei Principi contro i tedeschi del Borussia Dortmund, mentre la seconda allo stadio San Siro dove i francesi hanno incontrato il Milan guidato da Stefano Pioli.

L’incontro valido per il 3º turno preliminare di Europa League tra Dnipro e Slavia Praga è stata la prima partita europea diretta da Gil Manzano in stagione. Durante la competizione l’arbitro spagnolo ha anche arbitrato, ai sedicesimi di finale, la Roma contro il Feyenoord allo stadio Olimpico e la vittoria dell’Atalanta, che ha affrontato in semifinale i francesi del Marsiglia.

In Conference League sono due le partite dirette dal fischietto spagnolo, il match tra il Maccabi Tel Aviv e il Gent durante la fase a gironi e il ritorno dei quarti di finale tra Fiorentina e Viktoria Plzen.

Con le Nazionali, l’unica partita seguita da Jesús Gil Manzano è stata l’amichevole tra la Francia e la Germania, entrata nella storia della nazionale tedesca, e non solo, grazie al giovane talento del Bayer Leverkusen Florian Wirtz che mette a segno la sua prima rete con la maglia della nazionale dopo soli 7’’ dall’inizio della gara, rendendolo il gol più veloce mai realizzato dalla Germania. Tuttavia, non diventa la rete più veloce nella storia delle Nazionali perché nella stessa serata, l’austriaco Christoph Baumgartner, sigla anche lui un goal meraviglioso in 6’’, un secondo prima del trequartista tedesco.

Jesús Gil Manzano è dunque uno degli arbitri presenti a Euro 2024, affiancato da Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodriguez.