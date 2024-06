Europei di calcio 2024, chi è Sandro Schärer: l’arbitro svizzero convocato dalla Uefa

Sandro Schärer è un arbitro svizzero classe 1988. Ha cominciato ad arbitrare nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015.

Il fischietto svizzero, durante la stagione 2019/20, ha avuto la possibilità di dirigere la finale di Coppa Svizzera tra Basilea e Young Boys, una partita combattuta vinta da quest’ultimi con il risultato di 2-1. Incontro che ha permesso di consolidare la sua reputazione di arbitro.

Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. I match più importanti da lui diretti in questa stagione includono lo scontro al vertice durante la 27ª giornata di campionato tra Young Boys e Basilea, terminato per 5-1, e anche il pareggio alla 33ª giornata tra Lucerna e Basilea.

In ambito internazionale, Sandro Schärer ha avuto l'opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In Champions League, ha diretto la partita della fase a gironi tra Internazionale Milano e la Real Sociedad, conclusa a reti inviolate. In Europa League, Schärer ha diretto due partite significative. La prima è stata la sfida tra i greci dell’AEK Atene contro il Brighton di Roberto De Zerbi, terminata con il risultato di 1-0 per gli inglesi grazie al goal segnato dal brasiliano João Pedro. La seconda è stata il ritorno degli ottavi di finale giocati a Bergamo tra Atalanta e Sporting Lisbona, conclusa per 2-1 con le reti del nigeriano Lookman e dell’ex West Ham Gianluca Scamacca, vincitore della Conference League proprio con il club inglese solamente un anno prima.

In Uefa Conference League, l’unica partita diretta da Schärer è stata l’andata dei quarti di finale, giocati in Grecia, tra Olympiacos e Fenerbahçe, terminata 3-2 per i padroni di casa grazie alle reti del capitano Kostantinos Fortounis, dell’ex Fiorentina Stevan Jovetic e del centrocampista portoghese Chiquinho.

Sandro Schärer è dunque uno degli arbitri che parteciperà ad Euro 2024, un evento che rappresenta l’apice della sua carriera fino ad ora. Sarà accompagnato dalla sua terna arbitrale composta da Stéphane de Almeida e Bekim Zogaj.