La FeralpiSalò saluta la B e pensa già alla prossima stagione: Zaffaroni rimarrà in panchina?

Brescia, 9 maggio 2024 – Ultima partita della stagione per la FeralpiSalò che si appresta a vivere un congedo particolare, visto che domani sera ospiterà al “Garilli” di Piacenza una Ternana che deve assolutamente vincere con il biglietto per l’immediato ritorno in C già in tasca.

Purtroppo il verdetto che ha condannato alla retrocessione la matricola gardesana è maturato con una giornata di anticipo ed ora la formazione verdeblù non può fare altro che concludere nel miglior modo possibile questa sua prima e storica avventura nel torneo cadetto.

Un’esperienza particolare sotto molteplici punti di vista, dato che la FeralpiSalò si è dovuta sobbarcare un intero campionato in trasferta (giocando a Piacenza a quasi 120 km da Salò e dall’amato “Turina”) e che ha dovuto pagare un tributo pesante all’esperienza necessaria per affrontare la categoria superiore.

L’annata della Feralpisalò

In questo senso, nonostante tutte le difficoltà incontrate in sede di mercato, la società guidata dal presidente Giuseppe Pasini non si è certo tirata indietro ed ha cercato a più riprese di rinforzare un organico che, purtroppo, al di là degli profusi sforzi, è sempre rimasto nelle retrovie.

Una lunga serie di infortuni, il tempo richiesto da diversi giocatori per raggiungere la giusta condizione e qualche errore di troppo sia in fase difensiva che al momento di concludere hanno fatto il resto, imprigionando nella zona rossa della classifica una FeralpiSalò che pure, strada facendo, ha fatto intravedere di potersela giocare anche con le rivali più accreditate del torneo cadetto.

La gara contro la Ternana

Tutto questo, purtroppo, appartiene ormai al passato e, detto di una gara decisiva per una Ternana pericolosamente sospesa tra retrocessione diretta, play out e salvezza, in casa gardesana si comincia già a guardare alla prossima stagione. L’incontro di domani sera, che potrebbe fornire l’occasione per una passerella poco allegra a chi finora ha avuto meno spazio, rappresenta infatti l’ultimo atto di questa prima esperienza in serie B, ma il sodalizio verdeblù sta già pensando alla prossima sfida.

Una nuova avventura che riproporrà la cornice ben conosciuta della serie C e che ripartirà per i gardesani da un organico profondamente rinnovato. I giovani che si sono posti in evidenza tra i cadetti (Pizzignacco, Felici e Compagnon in primis) partiranno e molti degli attuali componenti dell’organico dovranno trovare altre destinazioni.

L’allenatore Zaffaroni al bivio

In chiave futura, ribadita la situazione solida di cui la FeralpiSalò continuerà a godere, rimane in prima fila la questione dell’allenatore. Al momento la prima opzione è quella di continuare con Zaffaroni, ma all’orizzonte ci sono diversi allenatori che ben conoscono la serie C (da Foschi a Tesser sino ad un possibile ritorno di Diana) e che potrebbero trasmettere il loro slancio ai verdeblù in quella che può e dev’essere una stagione che può restituire gioie e vittorie alla FeralpiSalò.

Probabili formazioni

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; Dubickas, La Mantia. All: Marco Zaffaroni. Ternana (3-5-1-1): Vitali; Dalle Mura, Boloca, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Dionisi. All: Roberto Breda. La partita si giocherà domani, venerdì 10 maggio, alle 20.30, allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.