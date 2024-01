Juventus-Empoli: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 26 gennaio 2024 - La Juventus per infilare la settima vittoria consecutiva in campionato (l'ottava considerando anche la Coppa Italia) e per presentarsi da capolista al big match con l'Inter. L'Empoli per dare continuità al successo con il Monza, quando sulla panchina degli azzurri ha debuttato Davide Nicola. In occasione della 22° giornata di Serie A, all'Allianz Stadium si sfidano piemontesi e toscani in un match che rappresenta una sorta di testacoda e che sulla carta vede i padroni di casa nettamente favoriti.

I precedenti

Juventus ed Empoli non pareggiano una gara in Serie A dallo 0-0 del 19 marzo 2008; da allora sono arrivati 11 successi dei bianconeri e due degli avversai, incluso quello nel match di ritorno della scorsa stagione (4-1, 22 maggio 2023). Madama ha perso due delle ultime cinque partite contro l’Empoli in Serie A: tante sconfitte quante quelle rimediate in tutte le precedenti 24 gare nella competizione. Gli azzurri sono l'unica formazione contro la quale la Vecchia Signora vanta la più alta percentuale di vittorie tra le squadre affrontate almeno 25 volte in Serie A: il 76%, ovvero 22 successi in 29 confronti. L’Empoli ha perso 22 delle 29 partite (il 76%) giocate contro la Juventus in Serie A: soltanto contro Roma (23) e Inter (24) i toscani hanno subito più sconfitte nel massimo torneo. L’Empoli non ha trovato il gol in 18 delle 29 gare disputate contro i torinesi nel massimo campionato, compreso il match di andata; quella bianconera è la compagine contro la quale gli azzurri sono rimasti a secco per più incontri (18 appunto) nella competizione. Diciannove delle ultime 20 reti segnate in casa dalla Juventus contro l’Empoli in Serie A sono arrivate da dentro l’area di rigore; fa eccezione il gol firmato su punizione diretta da Alessandro Del Piero, il 31 agosto 2003. Parlando solo dei in terra piemontese, la Vecchia Signora ha vinto 12 delle 14 sfide casalinghe contro i toscani in Serie A; l’ultimo confronto all'Allianz Stadium è terminato 4-0 per i locali. L’Empoli ha conquistato i tre punti soltanto una delle 14 trasferte giocate sul campo della Juventus nel massimo torneo: quella per 0-1, risalente all’agosto 2021, con rete di Leonardo Mancuso; un pareggio e 12 sconfitte chiudono il parziale.

Le parole di Allegri

"Ci aspetta una partita importante: stiamo bene fisicamente e mentalmente. L’Empoli merita rispetto, ha qualità e l’arrivo di Nicola gli ha dato solidità, quindi non sarà una sfida semplice", sono le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match. "Dopo Inter-Juventus mancheranno tante giornate, non dimentichiamo il Milan che ha fatto più punti dello scorso anno, ha superato il periodo difficile, e può rientrare nei giochi. L’importante è rimanere in equilibrio, mantenere l’asticella alta e cercando di dare continuità. Quota Scudetto? difficile dirlo in questo momento, abbiamo di fronte una squadra forte e favorita, che ha fatto un sacco di punti, essere vicini a loro è una grande cosa dato che facciamo un percorso diverso. Il concetto di 'traguardo impossibile' non era riferito allo Scudetto, è una condizione psicologica che bisogna avere nella testa: bisogna fare il massimo e pensare che nulla è precluso".

La conferenza di Nicola

Come Allegri, anche Nicola è intervenuto in vista di Juventus-Empoli. "Il coefficiente di difficoltà si alza, incontriamo una squadra della quale è difficile trovare punti deboli visto anche il suo cammino. In settimana i ragazzi si sono preparati, hanno seguito le indicazioni: abbiamo lavorato nel definire la nostra identità da portare su ogni campo, alla fine fa la differenza. Per compiere un’impresa serve la consapevolezza e la conoscenza di sé stessi. Dovremo portare a Torino la nostra identità, di sicuro la squadra che incontreremo sarà un buon banco di prova da questo punto di vista. Se la Juve può essere fermata? Rifiuto il fatto che non ci sia nulla da perdere, non è un mindset vincente. Sono consapevole dell’avversario che incontriamo: la bellezza per una squadra come la nostra è anche poterci confrontare per vedere dove possiamo migliorare. Non trovando dei punti deboli, preferisco concentrami sui nostri punti di forza e capire che per fare dei risultati continui si deve partire delle prestazioni e per fare le prestazioni devi avere un’identità. Come dico ai ragazzi: tutto nello sport è possibile, serve la voglia di andare a ricercare prestazioni che ti possano far acquisire maggiore consapevolezza. Dovremo fare una gara gagliarda, attenta e concentrata perché dall’altra parte c’è un avversario di qualità: questo non ci deve spaventare ma galvanizzare”. L'allenatore ex Crotone e Genoa ha continuato: “Dovremo fare la nostra partita, rispettando al massimo gli avversari. Quando avranno la palla dovremo essere particolarmente organizzati mentre quando ce l’abbiamo noi dovremo essere lucidi e veloci. Questa una partita speciale per me? Dev’essere soprattutto una partita di grandissima curiosità, in uno stadio importante contro uno squadra importante, questo deve darci il gusto di verificare ciò che vorremmo attuare, soprattutto la capacità che abbiamo di gestire i momenti della partita. Un allenatore, quando sposa una causa, si fa rappresentante di una tifoserie e di un ambiente, ne diventa automaticamente il tifoso. Solo conoscendo l’ambiente in cui lavori puoi dare tutto te stesso. Se è questo l’Empoli che mi piace? Il nostro scopo è fortificare le caratteristiche dei calciatori a disposizione. Agli avversari ci contrapponiamo riuscendo a mantenere la nostra identità ed essendo comunque efficaci nel non fare esprimere al meglio gli altri. I ragazzi sono disponibili e partecipano, questa è la strada da intraprendere. Con il Monza siamo stati cinici? Le occasioni sono state 6-2 per noi, sono superiori alla media occasioni della Serie A. Ci saranno gare in cui avremo molto occasioni ed avremo meno lucidità ed altre in cui ne avremo meno ma più bravura nel trasformarle. Lo scopo è creare più occasioni. A me piace portare i ragazzi a conoscenza di quello che fanno e perché lo fanno. Avendo scelto il percorso non è un singolo risultato che ci deve far deprimere o gioire, non possiamo controllare gli eventi del risultato ma possiamo controllare le prestazioni, i compiti assegnati, la dedizione e la concentrazioni nelle cose che si fanno e perché si fanno”.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2); Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Empoli (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Zurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

Orario e dove vedere la sfida

La sfida fra Juventus ed Empoli si disputa sabato 27 gennaio con calcio d'inizio fissato alle 18. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.

La designazione arbitrale

Juventus-Empoli sarà diretta dall'arbitro Livio Marinelli, della sezione di Tivoli: i due assistenti sono Rossi L. e Rossi C., mentre il quarto ufficiale è Prontera. VAR affidato a Doveri, AVAR a Valeri.

Leggi anche: Napoli, un mercato da 50 milioni. De Laurentiis sul futuro: "Osimhen via? Si sapeva"