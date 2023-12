Juventus-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 30 dicembre 2023 - La Juventus per portarsi ad appena due lunghezze dalla capolista Inter, frenata dal Genoa. La Roma per centrare un'altra vittoria di prestigio dopo quella contro i campioni in carica del Napoli e restare così a ridosso della zona Champions League. All'Allianz Stadium, nel posticipo della 18esima giornata di Serie A, si affrontano la Vecchia Signora e la Lupa, divise in classifica da ben 12 lunghezze, in favore dei bianconeri. Occhio però, perché i giallorossi arrivano carichi e motivati a Torino per ottenere un risultato importante su un campo dove solo Bologna e Inter, in questa stagione, sono riuscite a strappare almeno un pareggio. Le altre invece sono uscite tutte sconfitte.

I precedenti

Juventus e Roma si stanno per affrontare per la 179esima volta in Serie A. Sono 85 i successi della Juventus, 42 quelli della Roma, con anche 51 pareggi. Nella competizione, la Vecchia Signora è la squadra che ha battuto la Lupa in più occasioni. L'ultimo confronto fra le due compagini ha visto però imporsi per 1-0 i capitolini, grazie alla rete di Gianluca Mancini: in campionato, i giallorossi non conquistano due affermazioni consecutive contro i piemontesi dal 1995, con Carlo Mazzone in panchina. Dopo il ko all'Olimpico nella gara del 5 marzo 2023, Madama potrebbe restare a secco di gol in due sfide di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2001/02. I bianconeri sono rimasti imbattuti in 19 delle ultime 20 sfide contro la Lupa nel girone d’andata del massimo torneo: l’unico successo giallorosso nel periodo risale al 30 agosto 2015, all’Olimpico (2-1 grazie ai gol di Miralem Pjanic ed Edin Dzeko). L’ultima volta che la Juventus ha vinto un match di campionato dopo essere andata in svantaggio di due gol risale al 9 gennaio 2022 proprio contro la Roma, quando i torinesi trionfarono per 4-3 in casa dei capitolini dopo essere andati sotto 1-3 nel punteggio. Per quanto concerne le partite fra le due società disputate all'ombra della Mole, dal 2012 in avanti, Madama ha festeggiato i tre punti in 10 dei 12 confronti casalinghi: nel periodo, soltanto contro l’Udinese i piemontesi hanno ottenuto più successi interni (11) in campionato. La Roma ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte in Serie A: era il prima agosto 2020, quando gli ospiti si imposero per 3-1. Nell'ultima sfida all’Allianz Stadium si è registrato un pareggio per 1-1, frutto delle reti di Dusan Vlahovic e Tammy Abraham.

I confronti fra Allegri e Mourinho

Juventus contro Roma fa rima con Massimiliano Allegri contro José Mourinho. Il bilancio delle sfide in Serie A fra i due tecnici è in perfetto equilibrio: tre successi per parte e due pareggi negli otto precedenti.

Le parole di Allegri

"Siamo in un buon momento, nel calcio si vive di equilibrio e perciò stare con i piedi per terra è fondamentale. Mancano due match al termine del girone d’andata, momentaneamente abbiamo 40 punti, puntiamo a fare ancora meglio", sono le parole pronunciate alla vigilia del match da parte di Allegri. "La Roma è una squadra scorbutica da affrontare: in panchina c’è uno dei migliori allenatori in assoluto, sono bravi a farti uscire dalla partita e hanno qualità in attacco. Serve grande attenzione - ha sottolineato il tecnico livornese - ci vuole pazienza, compattezza e non dobbiamo avere la frenesia di strafare. Loro sono un gruppo con ambizioni, vengono dal successo 2-0 con il Napoli e contro l’Inter a San Siro hanno perso per un episodio verso la fine. Mi aspetto una gara equilibrata, tra Juventus e Roma escono sempre dei confronti molto interessanti. Mourinho? Per lui parlano i risultati: li ha sempre ottenuti, poi può anche non piacere, ma il resto conta poco. Essere accostato a loro per me è un grande orgoglio. La prima volta che ho affrontato Josè allenavo il Cagliari, io ero un 'bambino' e lui con l’Inter era già un mister vincente"

Le dichiarazioni di Mourinho

"La Juve è la Juve e Allegri è Allegri. Sappiamo sempre cosa aspettarci da loro. Quando si parla di una squadra e di un allenatore che punta al risultato, io lo interpreto come la cosa più importante nel calcio". Queste invece le dichiarazioni di Mourinho in vista della sfida in programma a Torino. C'è gente che quando si parla di 'risultatista' pensa sia qualcosa di negativo. Per me questa parola ha tutte connotazioni positive. La Juve difende tanto e bene, quando esce in contrattacco è fortissima, sulle palle inattive hanno fatto tanti punti. Gioca una partita a settimana e questo non significa solo una sfida a settimana, ma poter lavorare tanto in campo ed essere più riposati. Sta lì insieme all'Inter nella guerra, tra virgolette, per lo scudetto. Servirà personalità. Poi ovviamente anche tanto dal punto di vista tattico, ma la personalità sarà fondamentale. Nonostante abbiano stili diversi, possiamo paragonare Napoli e Juventus per il loro potenziale elevatissimo: contro il Napoli magari l'Olimpico ci ha dato questa personalità, la faccia tosta di affrontare una squadra più forte alla pari, poi la squadra ha interpretato benissimo la gara. Servirà tutto quello che abbiamo visto in positivo contro il Napoli".

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

La designazione arbitrale

Sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, a dirigere la sfida fra Juventus e Roma. Assistenti di linea saranno Bindoni e Tegoni, quarto uomo Marchetti, al Var Mazzoleni e Di Vuolo.

Orario e dove vedere la gara

La partita fra Juventus e Roma va in scena sabato 30 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 12:30. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.

