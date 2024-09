Juventus-Roma 0-0, le parole dei protagonisti: "Risultato giusto"

Torino, 1 settembre 2024 - Non si fanno male Juventus e Roma. Il big match dell'Allianz Stadium finisce a reti bianche. Poche, pochissime emozioni nella serata torinese. Per la Vecchia Signora un passo indietro rispetto alle prime due uscite, seppur contro un avversario di una qualità differente rispetto a Como e Verona, mentre per i giallorossi arriva una reazione d'orgoglio dopo la sconfitta interna con l'Empoli. Non si dispera per questo 0-0 Thiago Motta. "La notizia positiva è che ancora non abbiamo subito gol. Siamo stati troppo frenetici e poco precisi. Il risultato alla fine è giusto, perché c'è stato grande equilibrio: in dei momenti siamo andati meglio noi, in altri loro. Non mi preoccupa questa serata - afferma l'allenatore della Juventus - ma per il lavoro nella metà campo offensiva possiamo andare meglio. Vlahovic? Lo vedo molto bene, è il primo che difende cercando di aiutare la squadra. E' un leader positivo e deve continuare così. Nico Gonzalez? Lo vedo sì in mezzo che sull'esterno. Abbiamo tante soluzioni in attacco, con giocatori con caratteristiche diverse. Conceicao? E' entrato molto bene. Gli piace puntare l'avversario, ha qualità e ci darà una mano importante in questa stagione".

Uno dei protagonisti in casa bianconera, alla luce degli zero gol incassati fino a questo momento, capitan Federico Gatti. "C'è rammarico perché volevamo vincere. Non siamo felici al 100%. In queste due settimane dovremo lavorare ancora più duramente, inserendo i nuovi. E' mancata un po' di qualità, a cominciare da noi difensori nelle uscite - il commento dell'ex Frosinone - La fascia di capitano? Il mister mi ha dato un'opportunità enorme, è una grandissima emozione. Cerco di dare il meglio di me per il mister, i compagni e i tifosi. Con Bremer e gli altri compagni di reparto giochiamo insieme da tre anni ormai, c'è alchimia".

Qui Roma

Soddisfatto Daniele De Rossi per lo spirito mostrato dalla sua Roma. "Sono contento. Abbiamo trovato compattezza, difendendo molto bene. Siamo stati davvero bravi in questo, anche se dovevamo fare meglio con la palla. E' stata una partita equilibrata, seppur non si stata la più bella del campionato - sottolinea il tecnico giallorosso - Dovbyk? Sono soddisfatto della sua prestazione. Dovevamo essere più bravi a girare la palla e a sfruttare l'ampiezza. Per il resto sono contento della prestazione degli attaccanti. Durante la pausa lavoreremo con chi non andrà in nazionale per trovare delle soluzioni per rendere la Roma ancora più forte. Hermoso sta arrivando. Saelemaekers? E' un calciatore importante per noi, soprattutto per la dimensione che abbiamo assunto adesso. Sa fare entrambe le fasi e ricoprire diversi ruoli. Pisilli? E' un segnale: c'è spazio per tutti coloro che spingono forte in allenamento. E' un giocatore dal futuro assicurato, oggi ha fatto una prestazione più che buona".

"C'è soddisfazione, non era una partita facile. E' un risultato importante, anche se il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Uscire da Torino con un punto va bene, poi dopo la sosta dovremo ingranare. Peccato per le prime due uscite", il pensiero di Evan N'Dicka e Gianluca Mancini. "Abbiamo fatto una bella partita a livello di compattezza difensiva - aggiunge Bryan Cristante - Le voci durante la settimana? Tante cose inventate e forzate. La risposta deve essere arrivare in campo. Con mister De Rossi c'è un rapporto importante, lavoriamo assieme ormai da sette anni.

