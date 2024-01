Il Milan celebra Adli: senza Bennacer, è pronto a salire in cattedra

Milano, 15 gennaio 2024 – Avendo fatto suo il “derby a stelle strisce” tra le due proprietà americane, il Diavolo può tirare un sospiro di sollievo dopo giorni tesi e complicati dove tutto l’ambiente è stato messo sotto analisi: il riscatto convincente avvenuto dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha certificato una volta in più come il Milan sia in grado di rialzarsi sempre dopo una brutta caduta. L’obiettivo è dare continuità di prestazione e risultati alla vittoria con la Roma di Mourinho.

Adli, l’uomo della serata

L’uomo della serata di San Siro, decisamente dall’accento francese viste le nazionalità dei tre marcatori (nessuna squadra di Serie A aveva segnato con tre giocatori francesi diversi nella stessa partita), è stato Yacine Adli: l’ex Bourdeaux, dopo una stagione, la scorsa, vissuta in ombra ma dettata dalla grande pazienza e dedizione del centrocampista, è stato caricato di maggiori responsabilità da parte di Pioli e finalmente le sue doti stanno emergendo. Ieri sera ha trovato il suo primo gol in rossonero, celebrato da tutti i suoi compagni, e con Bennacer assente fino a metà febbraio per la Coppa d’Africa, il suo contributo sarà fondamentale.

Le parole di Pioli

“Sul 2-1 si erano riaperti i giochi, e questo è un problema perché bisogna chiudere le partite. Poi c'è la stanchezza, ma l'abbiamo gestita bene e il terzo gol ci ha dato un po' di serenità – ha spiegato il tecnico rossonero – Credo che i nostri esterni abbiano fatto bene, sono stati aggressivi, alle volte li aspettavamo un po' di più per non dargli profondità, la fase difensiva è stata discreta ma possiamo farla meglio come in occasione del rigore, penso che siamo stati equilibrati tatticamente”.

La parola “scudetto”, però, resta un tabù: “Toglieteci dalla lotta scudetto. Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Noi abbiamo un obiettivo chiaro: abbiamo fatto un discreto girone di andata, ora vogliamo fare un ottimo girone di ritorno. Non sarà facile, dobbiamo pedalare, ma pensiamo solo alla prossima partita, a Udine non è mai stata facile per noi”.

Le novità di calciomercato

Nessun indizio in chiave mercato da parte di Pioli nonostante la presenza del numero uno di RedBird: “Il club sa che ci sono delle esigenze e ci sta lavorando. Vedremo se riusciremo a cogliere qualche opportunità per coprire qualche buco che abbiamo per gli infortuni. Molto bello che Cardinale sia venuto nello spogliatoio, è sempre presente perché il club fa di tutto per migliorare tutte le situazioni, rispettando sempre il bilancio. Ci ha fatto molto piacere la sua visita”.

Le voci su Alessandro Buongiorno sono sempre più insistenti ma il problema è la richiesta del Torino, sui 35 milioni, che il Milan sta cercando di abbassare con l'inserimento nella trattativa di Lorenzo Colombo, valutato 12 milioni, che sarebbe sostituito al Monza da Moise Kean della Juventus. Quest’ultimo infatti può partire in prestito.

Un altro nome caldo per la difesa resta quello di Lilian Brassier: il classe 1999 del Brest sarebbe disposto ad accettare l’approdo al Diavolo ma il club francese, attualmente terzo in classifica, vuole un’offerta da almeno 12 milioni. Il presidente del Brest, Denis Le Saint, ha parlato di Brassier: “Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio. Ma serve un’offerta convincente, anche perché Lilian ha lavorato bene con noi in questi anni ed è cresciuto, è un piacere sapere che è seguito da club importanti”.

Nel frattempo il Monza sarebbe alla ricerca di un esterno sinistro, dato che Franco Carboni è stato ceduto alla Ternana e Kyriakopoulos non sta convincendo fino in fondo. In particolare, i biancorossi avrebbero nel mirino il giovane rossonero Davide Bartesaghi: il club di via Aldo Rossi avrebbe aperto alla sua cessione in prestito ai brianzoli fino al termine della stagione.