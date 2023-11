Serie A live oggi: Salernitana-Napoli in diretta

Roma, 4 novembre 2023 - Tre gli anticipi odierni in Serie A, validi per l'undicesimo turno di campionato, iniziato ieri con il successo del Bologna contro la Lazio per 1-0. Due i derby regionali in campo oggi: alle 15 quello campano tra Salernitana e Napoli, seguito alle 18 da quello lombardo tra Atalanta e Inter. In serata il match tra Milan e Udinese. A Salerno i partenopei di Garcia si presentano da favoriti e in cerca di punti per restare nelle zone alte della classifica, ma la bolgia che li attende allo stadio Arechi potrebbe annullare il divario con gli uomini di Filippo Inzaghi. A Bergamo, dove il tifo non sarà da meno, la Dea ricevere la capolista, pronta ad assestare un ko che la proietterebbe a soli tre punti in classifica proprio dai nerazzurri. Ma l'undici di Simone Inzaghi, che ha appena riconquistato la vetta battendo la Roma, è in cerca di conferme e darà battaglia per i tre punti. Alle 20.45 a San Siro i rossoneri scenderanno in campo ancora con il dente avvelenato per il pareggio in estremis di domenica scorsa in casa del Napoli. Ai giocatori di Pioli servono punti e continuità per non perdere terreno da Inter e Juventus. Per l'Udinese sarà una trasferta complicata, ma con la voglia di riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cagliari.

Salernitana-Napoli in diretta. In tv su Dazn

Atalanta-Inter in diretta dalle 18. In tv su Dazn

Milan-Udinese in diretta dalle 20.45. In tv su Dazn e Sky Sport